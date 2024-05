“Si mañana soy un recuerdo, espero ser de esos que te hacen sonreír”, fue el último mensaje que publicó en sus redes sociales Steffanie Barranco, la mujer oriunda de Malambo, Atlántico, que fue asesinada hacia las 5:10 de la tarde de este miércoles en un centro comercial de Bogotá a manos de su pareja sentimental.

Último mensaje en redes de mujer asesinada en centro comercial de Bogotá. Foto: Facebook Steffy Oquendo.

La mujer de 32 años, quien ya le había manifestado a su padre en pasados días que venía siendo víctima de violencia intrafamiliar, e inclusive, le había pedido que viajara a Bogotá para acompañarla y cuidar de sus hijos, pues este hombre le había picado toda su ropa en medio de un ataque de ira.

Y es que, en medio del duro relato que entregó Alonso Barranco a Noticias Caracol, casi que entre lágrimas, contó que le faltó tiempo para cumplirle el deseo a su hija, pues ya tenía el viaje preparado.

"Ella me había llamado diciéndome, papi, vente para acá para Bogotá, para que me ayudes con los niños porque me voy a dejar de Iván. Yo le dije sí, yo me voy, ya estábamos alistando el viaje, pero lamentablemente él se nos adelantó", dijo.

Steffanie se había radicado en la capital del país hace un año junto a su pareja sentimental, y quien también es el padre de sus hijos, de seis y nueve años respectivamente, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, fue precisamente en su trabajo el lugar en el que este hombre, a quién solo se le conoce como Iván, decidió asesinarla con arma blanca, mientras Barranco buscaba defenderse con los utensilios que comercializaba en el local.

Gina Barranco, prima de Steffanie, la recuerda como su “hermana” y su gran “compañera de parrandas”.

"Nosotras teníamos una relación diferente, ella era mi hermana, mi compañera de parrandas. Ella y yo sabíamos todo la una de la otra, a mí me cuesta en estos momentos asimilar esto. No sé mucho sobre la presencia de él en su vida, que si se querían o sí compartían, no sabemos que pasó en realidad", contó.

Los padres de Stefanie Barranco se encuentran en la capital del país para coordinar el traslado de su cuerpo hasta Malambo, Atlántico, y, además, para solicitar la custodia de los pequeños, quienes permanecen bajo protección del Instituto Colombiano Bienestar Familiar, ICBF.