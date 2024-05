Dura respuesta de Duque a Petro: "Qué la tragedia termine el 7 de agosto de 2026"

Con una especie de decálogo, el expresidente de la República Iván Duque Márquez respondió este sábado 11 de mayo a los señalamientos del mandatario Gustavo Petro, que en su visita a Cali (Valle del Cauca) lo acusó de ser terrorista, luego del estallido social del 2021 en el que se registraron graves hechos de orden público, y varios jóvenes resultaron lesionados.

“El terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno de entonces. Sí, señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron terroristas, el terrorista fue usted”, dijo el primer mandatario en su discurso, desde el Coliseo del Pueblo, lo que causó la molestia del ex jefe de Estado.

En un extenso texto compartido en su perfil de X, el exmandatario nacional se refirió a lo dicho por Petro. Y le recordó al hoy presidente su pasado en grupos armados como el M-19, su apoyo a gobiernos que considera dictatoriales como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela y, en especial, el atentado que sufrió el 25 de junio de 2021 en Cúcuta (Norte de Santander).

¿Qué dijo Iván Duque tras los señalamientos de Gustavo Petro?

“¿Quién es el terrorista?”, se cuestionó Duque. Nunca he militado en grupos armados ilegales o terroristas. Nunca he exaltado la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, ni centenares de secuestros llamándolos actos ‘revolucionarios’”, afirmó el expresidente, en el inicio de su mensaje.

Del mismo modo, indicó que nunca ha hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales, esto en relación con los últimos actos públicos en los que ha aparecido el estandarte del M-19.

Nunca he exaltado a dictadores como Fidel Castro, Daniel Ortega o Nicolás Maduro agregó el exjefe de Estado en su pronunciamiento

Para Duque, es claro que no guardó “silencio cómplice” cuando atentaron contra su vida, según él, “quienes hoy son designados como ‘gestores de paz’”, en clara mención a miembros de las disidencias de las Farc. Y también se refirió a los escándalos que salpican al hermano del presidente, Juan Fernando Petro. “No he buscado alianzas con criminales en las cárceles para sacar provecho electoral”, precisó.

Asimismo, acusó a Petro de utilizar a los jóvenes de Colombia llamándolos, en su concepto, “a expresarse con violencia y vandalismo con la promesa de impunidad si son judicializados”. Como tampoco ha buscado “legalizar dineros de narcoterroristas para firmar acuerdos de ‘paz’”.

A su vez, dejó en claro que no ha promovido que los cabecillas paramilitares regresen al país para eludir sus penas, “revictimizando a quienes les han causado tanto dolor”, con lo que se refirió al interés del Gobierno de que el excabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sea gestor de paz.

“No he amenazado a periodistas, empresarios, políticos, jueces, gremios, industriales, intelectuales por no pensar como yo ni mucho menos discrepar conmigo”, recalcó Duque en su pronunciamiento, en el que dijo que de parte de Petro “hay desespero, inseguridad, paranoia y esquizofrenia evidente en este comportamiento”, y la motivación de “eclipsar fracasos y escándalos”.

“Ya no más amenazas ni ataques. Que termine la tragedia el 7 de agosto de 2026, pero que empiece ya el sano debate democrático sin detenernos en más locuras para captar atención. ‘Perro en barbecho, ladra sin provecho’, qué maravillosa es la sabiduría popular”, concluyó el exmandatario frente a estos señalamientos.