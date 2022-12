Dura respuesta de ONU a reclamos del Gobierno por criticas de reincorporación

El representante del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, dijo que al organismo internacional le preocupa el número de asesinatos de excombatientes de las Farc y que no existe un programa de reincorporación.



"Claro que hay un problema grandísimo en relación del programa de reincorporación, y cuando no existe un programa bien conceptualizado e implementado ellos van a estar suelto", dijo.



A la pregunta de los reparos que hace el Gobierno a las críticas que la ONU hace a la reincorporación, Howland respondió: "Vaya pregúntele a los miembros de las Farc, vaya a las zonas y pregunte qué programa existe".



También reconoció que hay subsidios que se están comenzando a pagar, pero que no es un programa de reincorporación.



"Subsidios no aseguran una reincorporación exitosa. Tienen que crear un programa con relación al trabajo. Eso no existe a pesar de toda la experiencia de Joshua y su programa hoy en día no hay programa en las áreas rurales", insistió.