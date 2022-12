Dura respuesta de papá de Colmenares a tuitero que lo criticó por mensaje a su hijo

Luis Colmenares estuvo muy activo en redes sociales este jueves 31 de octubre, fecha en la que se cumplen nueve años de la dolorosa muerte de su hijo Luis Andrés.

No deje de leer: Revelan imágenes inéditas del caso de muerte de Luis Andrés Colmenares

Publicidad

Colmenares padre dedicó algunos trinos de reflexión y un emotivo video a la memoria de su hijo, algo que varios usuarios de Twitter criticaron por “no dejarlo descansar en paz”.

“Solo pido justicia, nada más. Luis Andrés, siempre una persona de mucho entusiasmo para ponerse disfraces”, escribió en su cuenta de Twitter Colmenares, trino que fue criticado por un usuario de la red social.

“Ya dejen descansar a Luis. Dios lo tendrá en la gloria y la verdad saldrá algún día. Es duro, lo sé. Me mataron un familiar (…) tarde o temprano la justicia de Dios caerá sobre los criminales, pagarán y están pagando poco a poco”, fue la respuesta del tuitero.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Colmenares padre, al ver el comentario, no dudó en responder: “Dedícate a tus muertos que yo me encargo de los míos. No entiendo por qué tienes que asumir las cargas que no son tuyas”, sostuvo.

Sin embargo, este no fue el único rifirrafe que tuvo en redes el padre del joven que murió el fatídico 31 de octubre de 2010.

Publicidad

Otro tuitero le comentó la publicación a Colmenares, señalando que es la misma familia de Luis Andrés la que “no lo ha dejado descansar”.

“Su decisión es su problema y yo respondo por las mías. No entiendo por qué le tiene que molestar que yo recuerde por siempre a mi hijo”, contestó Colmenares padre.

Dedícate a tus muertos que yo me encargo de los míos.

No entiendo por qué tienes que asumir las cargas que no son tuyas... https://t.co/mKgfCb9G7W — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) November 1, 2019

Publicidad

Su decisión es su problema y yo respondo por las mías.

No entiendo por qué le tiene que molestar que yo recuerde por siempre a mi hijo. https://t.co/L5mwtlEFEY — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 31, 2019

Si.

Nunca pensé que doliera tanto...

Hoy vuelven a mi memoria todos los minutos de ese sábado hace 9 años; hasta que nos despedimos en el aeropuerto...

Nadie se imaginó que fuera para siempre Luis Andrés...

(QEPD) 2010-2019#Colmenares pic.twitter.com/tte6glbmrH — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 30, 2019

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.