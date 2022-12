Duro altercado entre fiscal y policía en la URI de Puente Aranda por un preso

El fuerte altercado ocurrido en los últimos días en la URI de Puente Aranda involucra a la fiscal Yanira Ochoa y el patrullero Carlos Calderón, quienes habrían protagonizado una discusión que terminó con los celulares de cada uno y hasta la propia funcionaria del ente investigador en el piso. Toda esta confusa situación se habría presentado porque el uniformado no llevó un preso a la oficina de la funcionaria del ente investigador.

“Aquí a nosotros nos toca rogarle a la juez que trabaje, a los defensores que trabajen y a algunos policías, porque no traen a los presos y esto es una lucha diaria muy verraca para nosotros los fiscales. Pero él (patrullero Calderón) me dijo yo la espero 15 minutos y me voy”, dijo la fiscal Ochoa en un video grabado minutos después de la controversia y que tiene en su poder Blu Radio.

La fuerte discusión que nunca se había visto entre las dos instituciones y que terminó con la fiscal Ochoa en el piso, habría iniciado después de que la funcionaria le pidió al patrullero Calderón trasladar a un preso hasta su oficina. Pero según la versión de la fiscal, el uniformado no llevó a la persona que estaba requiriendo y ante el mal procedimiento decidió grabar al policía que también tomó la misma decisión.

La fiscal, que haría parte de la Seccional 326 en la URI de Puente Aranda, asegura en el video que el uniformado le acercó de manera intimidante el celular, por lo que ella reacciona lanzándole el teléfono.

“Vuelve y lo hace, yo de nuevo se lo tumbo, le pido que me quite ese celular pero me vuelve a mandar el manotón a mi teléfono y se me manda encima para arrinconarme contra la pared y otro patrullero interviene”, dice la funcionaria.

Pero la otra parte involucrada, el patrullero Carlos Calderón, da otra versión de lo ocurrido y aunque afirma nunca haber agredido a la fiscal Yanira Ochoa, por las cámaras de seguridad queda en evidencia el fuerte altercado que terminó con los celulares de cada uno y hasta la propia funcionaria tirada en el piso. En el registro fílmico no se evidencia si el patrullero empuja a la fiscal o ella se resbala.

“Ella me vuelve arrojar el piso al celular con una carpeta, a mí me dio malgenio y también intenté tirarle el celular a ella, forcejeamos y yo suelto el celular en ese momento cuando ella se cae. En ese momento la fiscal hace un abuso de autoridad porque ella sube y llama a una funcionaria del CTI Bernarda Mercado, quien me dijo que me va a capturar”, dice el policía Calderón.

Después de esta disputa, tanto la fiscal como el policía no lograron conciliar. Pero después de varias consultas que realizamos en Blu Radio con las instituciones involucradas, la Fiscalía confirmó que se están recolectando todas las pruebas de este evento, nunca antes visto, las cuales podrían desencadenar en una compulsa de copias.

