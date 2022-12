Duro choque entre Felipe Zuleta y el padre Linero por prohibiciones en colegios

A propósito de la petición del rector de un colegio en Huila que restringe celulares , minifaldas a estudiantes, así como aretes y pelo largo en los jóvenes, la mesa de Mañanas BLU vivió un fuerte debate, en el que contrastaron las visiones del periodista Felipe Zuleta y el padre Alberto Linero.

“Aunque me gusta que apliquemos las normas, no me gusta de esta manera. Este camino no me gusta, porque este camino termina siendo una imposición”, dijo el padre Linero.

“Hay que imponerles de una manera pedagógica”, le contestó Zuleta.

“Estamos así por la violencia que hemos generado, por los golpes que hemos dado. Los papás de alguna manera han contribuido a la cultura de violencia que tenemos”, argumentó en respuesta Linero.

