Duro relato de líder de Tierralta: “Hicieron cavar huecos para enterrarnos, violaron a una mujer”

Una comisión de la Procuraduría se trasladó a Tierralta, Córdoba , para investigar las amenazas en las que habrían participado militares contra la comunidad de la vereda Bocas de Manso, una situación que obligó, incluso, al Ejército nacional a emitir un comunicado en el que confirmaron investigaciones por los hechos y donde indicaron que, posiblemente, sí eran soldados.

Por su parte, el defensor de derechos humanos en Tierralta, Eduar Enrique Petro, contó en Mañanas Blu un duro relato tras los videos difundidos y que generaron alertas ante la posible injerencia de soldados en estas intimidaciones.

Según dijo, esos hombres, quienes llegaron con prendas del Ejército y armados, amenazaron a los habitantes, robaron dinero, los obligaron a cavar huecos para enterrarlos ahí e, incluso, denunció que abusaron a una mujer.

“Empezaron a intimidar a algunas personas. Fuera de los videos que ustedes logran ver, les colocaron la cabeza sobre maderos para supuestamente cortárselas, a personas que pusieron a cavar huecos para supuestamente asesinarlas y enterrarlas; una indígena que sufrió violaciones, abuso sexual porque le tocaron sus partes íntimas, intentaron abusarla sexualmente”, relató en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Hombres armados en Tierralta, Córdoba Foto: captura video

Eduar Enrique Petro añadió que se sienten “consternados” por estos abusos de autoridad, pues “que sea la fuerza pública la que esté cometiendo esos hechos” es lamentable, cuando deberían ser “garantes de derechos”.

“Nos sentimos consternados con esta situación, que pone en riesgo la vida e integridad de los campesinos de la vereda Bocas de Manso; es una situación que realmente desconocemos”, subrayó.

Señaló, además, que esos hombres no quisieron identificarse y que, en su momento, cuando lo hicieron, dijeron que eran parte de un frente de las Farc, lo cual no creyeron porque, según afirmó, en esa zona no hay presencia de grupos con ese nombre.

“Nunca se quisieron identificar y cuando lo hicieron, lo que manifestaron fue que eran del quinto frente de las Farc, un frente que nosotros sabemos que no existe en el territorio”, recalcó el defensor.

