Edward Rodríguez pide un pronunciamiento del expresidente Uribe por negativa a su precandidatura

El representante, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, envió una carta al expresidente Álvaro Uribe, en la que pide su pronunciamiento sobre la comunicación de la Comisión de Ética del partido, donde no le dan el aval para la precandidatura presidencial.

En esta comunicación, el representante Rodríguez menciona que dentro de la normatividad, no hay una figura para que le den ese aval, “no hay a la fecha, dentro del marco jurídico electoral, una figura que se denomine 'aval' para precandidatos, por lo que el comunicado del comité de ética es oscuro, incluso en el plano jurídico, ya que su recomendación para “avalar” cinco precandidatos no es posible a la luz del marco electoral”, mencionó.

Por otra parte, menciona que ese pronunciamiento de la Comisión de Ética, no tiene carácter vinculante, “ese comunicado al ser un mero comunicado de opinión, no tiene fuerza vinculante, ni es un documento con vocación de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones, y en consecuencia no es posible recurrirlo ante ninguna entidad o instancia”, explicó.

También se le hace un pedido al expresidente Álvaro Uribe para que aclare la situación, “le solicito a usted como presidente fundador y presidente de la convención nacional, aclare esta situación, que lejos de tener sustento jurídico, parece dirigido a sacar mi nombre de la baraja electoral por chismes, y eso presidente, la posibilidad de elegir, les corresponde exclusivamente a los ciudadanos que nos dan o no el voto”, puntualizó.

Finalmente ,Edward Rodríguez afirmó que al parecer, esta situación se da por un enfrentamiento con el presidente de esta Comisión de Ética y por eso le negó este aval, “como usted lo sabe, desde hace algún tiempo que, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, quien preside el Comité de Ética, Disciplina y Transparencia del partido, tiene una conocida y pública animadversión en mi contra de hace varios años, y considero que lo más justo... es que el doctor Velilla Moreno debe declararse impedido por enemistad para emitir opiniones sobre mí”.

Esta es la carta del representante Rodríguez al expresidente Álvaro Uribe:

