EEUU desnaturalizó la extradición, por eso perdió eficacia: periodista María Elvira Samper

En su nuevo libro, ‘Extradición de Lehder y los Rodríguez a Otoniel’, la periodista María Elvira Samper hizo un recuento de los narcotraficantes que han sido extraditados a los Estados Unidos, ya sea por parte del Estado colombiano o por iniciativa propia.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Samper habló sobre la extradición de colombianos y cómo esta le quita peso al sistema judicial para condenar a los narcotraficantes.

Publicidad

“Me parece que no es nada nuevo y no tenemos que alterarnos con la propuesta. A partir de la oleada terrorista de los carteles del narcotráfico en los años 90, el expresidente Gaviria hizo una distinción entre narcotráfico y narcoterrorismo. El anzuelo que uso fue el del acogimiento para colaborar y no extraditar, pero a los que seguían delinquiendo los extraditaban. En ese entonces, hubo muchas protestas de diferentes sectores sociales, pero la respuesta del gobierno fue que hay mecanismos de colaboración. En algunos casos, se conocieron algunas verdades, pero los mecanismos se suspendieron por lo difícil que fue el proceso. Este ha sido un instrumento que se ha utilizado políticamente por Estados Unidos y otros países”, aseveró.

Según Samper, Estados Unidos fue quien empezó a negociar la libertad de narcotraficantes a cambio de información.

“El mecanismo empezó a desnaturalizarse por los mismos gringos. La fiscal Janet Reno, una vez desmantelados los carteles de Medellín y Cali, creó un programa de resocialización de narcotraficantes, donde hace fiesta la DEA. Abogados y funcionarios negociando con narcotraficantes con el fin de obtener información sobre otras organizaciones criminales. Estos tratos terminaban en la libertad de capos que terminaban viviendo en Estados Unidos. La doble moral de ese país es lo que da rabia, porque ellos mismos acaban con su sistema de justicia”, indicó.

Para la periodista Samper, el Estado colombiano no puede controlar todas las variables que pueden ocurrir cuando se entrega un narcotraficante, como garantizarle la vida a cambio de información, ya que, en cualquier momento, puede sufrir un atento debido a la poca eficaz de la seguridad carcelaria.

Publicidad

“Los capos o narcos de la droga prefieren irse a suelo norteamericano porque allá negocian de manera rápida. Además, las garantías de vida que les ofrecen son muchas más. En Colombia es muy diferente, la justicia no tiene el mismo potencial para garantizarle la vida a ciertos narcotraficantes que tienen información importante sobre organizaciones criminales”, dijo.

Por último, Samper aclaró que los narcotraficantes optan por irse a suelo norteamericano porque sus beneficios y garantías son mejores que en Colombia.

Publicidad

“Al aceptar la extradición, de alguna manera, estamos aceptando la debilidad para poder juzgar. Siempre prefieren ir a Estados Unidos porque la justicia opera más rápido y les garantizan la vida a los capos. Acá, fácilmente, pueden “silenciar” a alguien que tenga determinada información. En ese orden de ideas, la justicia colombiana tiene que tener un poder judicial para juzgar y condenar a las personas”, finalizó.

Le puede interesar:

Escuche la entrevista completa: