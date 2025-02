Efecto de nueva fórmula tarifaria de energía sería entre el 1 % y el 2 %: Andeg

Desde el 1 de marzo Colombia aplicará una nueva fórmula tarifaria para las facturas de energía , generando expectativas y dudas entre los ciudadanos sobre su obligatoriedad y los efectos esperados.

Según los pronunciamientos de expertos en el sector, la implementación de esta medida puede no ser tan contundente como se anticipaba.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, habló sobre esta reducción en las tarifas de energía y el efecto que estas tendrían.

"Suponiendo que la nueva fórmula es obligatoria mañana o el 1 de marzo, el efecto va a ser entre el 1% y el 2%, que no es menor, no es el gran cambio, no es el gran efecto, como sí puede ser, como lo anunció el presidente el año pasado, el tema de la opción tarifaria o las pérdidas que asumen en la región Caribe por el hurto y por las pérdidas no técnicas, que somos el usuario en la región Caribe, entonces, pues no es la gran solución", destacó Castañeda.

Alejandro Castañeda enfatizo que esta medida solo afecta un pequeño componente del costo final, específicamente, las compras en la bolsa de energía, que representa apenas el 5% de las tarifas totales.

Más allá de los cambios tarifarios propuestos, hay un clamor creciente para que el Gobierno aborde la realidad de las deudas acumuladas y las pérdidas que enfrentan los usuarios, especialmente en la región Caribe .

"El gobierno debe pagar su deuda con el sector energético, esto podría resultar en una verdadera disminución de las tarifas", explica Castañeda.

A medida que se acerca la fecha de implementación de la nueva fórmula tarifaria, queda claro que, aunque se esperaba un gran cambio, la realidad podría ser más sutil, por lo que los usuarios siguen esperando una solución verdaderamente significativa que no solo aborde las tarifas, sino que también ataque de raíz los problemas estructurales dentro de la industria energética.

"Nosotros hemos propuesto, desde que comenzó el Gobierno, la creación de un fondo en el cual, digamos, se pague unos pesos adicionales por kilovatio en todo el país y se recauden fondos para poder hacer inversiones fuertes en la región Caribe", dijo Castañeda.

