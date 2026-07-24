Ejército frenó ingreso de 7.493 galones de ACPM en Tolima destinados a maquinaria para extraer oro

Un nuevo golpe contra las redes que sostienen la minería ilegal en el sur del Tolima propinaron tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Carabineros, al impedir el ingreso de 7.493 galones de ACPM que, presuntamente, serían utilizados para abastecer maquinaria amarilla empleada en la extracción ilícita de oro en el municipio de Ataco.

El resultado operacional se produjo en menos de 24 horas, tiempo en el que fueron inmovilizados dos vehículos cisterna durante controles militares instalados en los accesos al casco urbano de Ataco, una de las zonas más afectadas por la explotación ilegal de yacimientos mineros en las cuencas de los ríos Atá y Saldaña .

El comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, aseguró que el combustible estaba destinado a fortalecer las operaciones ilegales que vienen afectando gravemente el sur del departamento.

"Las tropas del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo lograron la incautación de dos vehículos tipo cisterna con más de 7.400 galones de ACPM. De acuerdo con las verificaciones, este combustible estaba siendo conducido para abastecer la maquinaria amarilla utilizada en la explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Ataco", afirmó el oficial.



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El coronel destacó que este resultado representa un impacto directo sobre las economías ilegales que operan en la región.

"Estos camiones no contaban con las guías de movilización y, al parecer, serían destinados para suministrar ACPM a la maquinaria amarilla utilizada en la extracción ilícita. Vamos a continuar trabajando de manera articulada con la Policía y la Dirección de Carabineros para erradicar esta problemática en el sur del Tolima", agregó.

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Sin documentos para transportar el combustible

Durante la inspección, las autoridades establecieron que los dos vehículos no contaban con la documentación exigida para el transporte del combustible, entre ella las guías de movilización ni soportes que acreditaran el destino autorizado de la carga.

Con base en lo establecido en el D ecreto 1073 de 2015 y el Decreto 1135 de 2022 , las autoridades procedieron a la inmovilización de los automotores y a la incautación de los 7.493 galones de ACPM , que quedaron a disposición de la autoridad competente.

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Una ofensiva contra la minería ilegal

La operación se desarrolla en medio de la estrategia que adelantan las autoridades para frenar la minería ilegal en el sur del Tolima, una actividad que durante los últimos años ha provocado una grave afectación ambiental sobre las cuencas de los ríos Atá y Saldaña y ha generado problemas de seguridad en municipios como Ataco , Planadas y Chaparral .

Este resultado operacional se suma a la estrategia liderada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , para frenar la expansión de la minería ilegal en el sur del departamento. Bajo su administración se expidió el Decreto 0067 del 29 de enero de 2026 , mediante el cual se prohibió el tránsito de maquinaria amarilla, como retroexcavadoras y dragas, por las vías secundarias y terciarias del Tolima, con el propósito de impedir su ingreso a las zonas donde se desarrolla la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La mandataria también ha impulsado, en coordinación con las autoridades militares, de Policía y las administraciones municipales, una estrategia integral para cerrar el paso a las estructuras ilegales. Entre las medidas adoptadas se encuentran restricciones al transporte de carga pesada en el corredor vial que comunica Coyaima, Castilla, Ataco y Santiago Pérez , considerado uno de los principales accesos hacia las zonas de extracción ilícita.

Con la incautación de los 7.493 galones de ACPM, las autoridades no solo golpean las finanzas de estas organizaciones, sino que fortalecen la estrategia departamental orientada a proteger los recursos naturales, recuperar el control del territorio y frenar el avance de una actividad que ha generado una grave afectación ambiental en el sur del Tolima.