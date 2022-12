El 20 de junio no debe haber ni una sola arma en poder de Farc: De la Calle

El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de La Calle, en diálogo con BLU Radio, aseguró que los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón contemplan que todas las armas de las Farc deben estar en manos de la ONU el 20 de junio.



"Durante los 180 días, que ahora son más de 200, había la posibilidad de tener armas individuales en las zonas de concentración para brindar una garantía a la guerrilla, pero ese día 20 de junio no habrá un arma en poder de las Farc", explicó.





Bienes de las Farc



De la Calle sostuvo que en el acuerdo de paz determinó que las Farc tienen que entregar un inventario de los bienes y estos se tienen que ser destinados para reparar a las víctimas.



"En el acuerdo firmado por las Farc dice: si hay bienes que están en el inventario el Estado lo sigue persiguiendo a través de la extinción del dominio, lo que ha dicho el fiscal general", explicó.



Con el acuerdo, insistió De La Calle, que si esa lista de bienes no es completa el Estado no ha perdido ninguna de sus facultades para continuar persiguiéndolos.



- Si se cae la JEP se hace trizas el acuerdo



Sobre la JEP dijo que solo entran acciones vinculadas de manera directa o indirecta en el conflicto y no otras.



Dijo que un tribunal independiente lo garantiza y que será nombrado en los próximos días por un panel de expertos que tienen que examinar los casos: si los admite o los remite a la justicia ordinaria.



"De no pasar la reglamentación de la JEP eso haría trizas el acuerdo", sostuvo.



Insistió que dar marcha atras en la implementación de los acuerdos es un error: "Por eso estoy en un proceso de defensa, difusión y pedagogía porque cambiar el camino en este momento de dar marcha atrás y volver trizas el acuerdo".



