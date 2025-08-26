El 65 % del país podría quedar sin PAE desde octubre, advierte Contraloría

La Contraloría General de la Nación emitió una alerta nacional sobre la posible suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a partir de septiembre, lo que pondría en riesgo la alimentación de 3,5 millones de estudiantes de colegios públicos en todo el país.

La advertencia se debe a un déficit presupuestal de 500.000 millones de pesos, que amenaza con dejar sin almuerzos a miles de niños y jóvenes, en especial en zonas con altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria.

El contralor delegado para los sectores de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte, Andrey Giovanni Rodríguez León, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM que la situación obedece a la falta de recursos para prorrogar los contratos vigentes.

“La Contraloría General emite una alerta en relación con la posible suspensión del Programa de Alimentación Escolar en varias regiones, ya que los contratos se extienden solo hasta el 31 de agosto. A partir de septiembre comenzarían los procesos de suspensión si no se disponen los recursos necesarios”, afirmó Rodríguez León.



Un déficit que compromete la cobertura

Actualmente, el PAE alcanza una cobertura cercana al 80 % de los estudiantes, lo que significa que un 20 % de la población escolar con derecho a recibir alimentación no accede al programa. La falta de financiación no es nueva: desde comienzos del año, la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) solicitó 4,5 billones de pesos al Ministerio de Hacienda, pero solo se asignaron 2,2 billones, generando una desfinanciación estructural.

“Cuando la UAPA solicitó los recursos para 2025, pidió 4,5 billones de pesos. El Gobierno solo situó 2,2 billones, lo que implica que arrancamos el programa con una desfinanciación cercana a los 2,2 billones. Hoy se requieren al menos 500.000 millones adicionales para terminar el calendario escolar y garantizar la alimentación de los estudiantes que ya están en cobertura”, puntualizó el contralor.

PAE. Foto: suministrada

Impacto en regiones vulnerables

La alerta afecta de manera directa a 29 entidades territoriales certificadas en educación desde septiembre, y podría llegar a 52 hacia octubre, es decir, más del 65 % del país. Departamentos como Amazonas, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, La Guajira, Vichada y municipios como Tumaco y Yumbo se encuentran entre los más afectados.

En estas zonas, el PAE cumple un papel vital no solo en el proceso educativo, sino también como única fuente de alimentación diaria para miles de niños.

“En muchos lugares del país, el PAE se ha convertido en la única comida que los estudiantes reciben al día. No solo hablamos de educación, sino de un proceso social que garantiza derechos básicos y dignidad”, advirtió Rodríguez León.



Llamado al Gobierno

La Contraloría pidió al Gobierno nacional atender con urgencia esta situación para no afectar los derechos de millones de estudiantes.

“El ideal sería contar con la totalidad de recursos para lograr una cobertura del 100 % a nivel nacional. Sin embargo, hoy el reto inmediato es garantizar al menos la continuidad del 80 % que ya está cobijado por el programa”, señaló el funcionario.

La entidad recordó que en experiencias previas, como con los subsidios de energía o el sector defensa, los llamados de advertencia han sido atendidos oportunamente. Por ello, confían en que esta vez se dé una respuesta efectiva para proteger la alimentación escolar en Colombia.

Escuche el programa completo aquí: