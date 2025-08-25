Más de 3,5 millones de estudiantes se quedarían sin PAE: Contraloría advierte falta de recursos

La alerta del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, sobre la ausencia de recursos del Plan de Alimentación Escolar se remite a información obtenida con base en la información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, luego de unas mesas de control social desarrolladas la última semana por la Contraloría Delegada para Educación en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo revisión a la operación del programa.

Posteriormente, en visitas de seguimiento realizadas en todo el territorio nacional, la Contraloría conoció comunicaciones enviadas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 24 de junio y el 15 de agosto de 2025, solicitando la adición presupuestal urgente de los recursos faltantes.

Alimentos PAE. Foto: Gobernación del Huila.

En este caso, la Contraloría evidenció que no hubo respuesta oportuna a estos requerimientos, lo que, a juicio de la entidad, “pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia educativa de 3,5 millones de estudiantes”.

Ante esta situación, la Contraloría General hizo un llamado urgente al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación Nacional y a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que, “de manera articulada, aseguren los recursos necesarios que demanda el PAE”.

La entidad ratificó su petición al Gobierno Nacional para asignar y garantizar de manera inmediata los $500 mil millones faltantes, a fin de asegurar la continuidad, calidad y cobertura del PAE en todo el país durante el calendario escolar de 2025.

Consideró que la interrupción del programa “no solo tendría graves consecuencias sociales y educativas, sino que, además, generaría cuestionamientos públicos e institucionales”.