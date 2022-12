El 67,5 % de los colombianos votará SÍ en el Plebiscito por la Paz, según Invamer

La más reciente encuesta de intención de voto sobre el Plebiscito por la Paz, realizada por Invamer para BLU Radio, Caracol Televisión y El Espectador, reveló que el SÍ ganaría contundentemente en las urnas. (Vea también: 65,1 % de los colombianos desaprueba gestión de Santos como presidente: encuesta ).

Según la encuesta, el 67,5 % de los colombianos votaría SÍ en el Plebiscito, mientras que solo el 32,5 % votaría por el NO.

Sin embargo, llama la atención que el 20 % de los encuestados asegura que “definitivamente no votará” en el sufragio para refrendar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

Incluso, se aumenta el porcentaje con los que respondieron que “probablemente no votarán” el Plebiscito, con el 8,4 %.

Entre tanto, el 14 % asegura que “probablemente sí votará” mientras que el 18,4 % no sabe o no responde.

Bogotá es la ciudad en donde más se niegan a salir a votar, mientras que la Región Caribe es donde más saldrán a votar, según los encuestados: en Bogotá el 33,1 % definitivamente saldrá a votar y el 24,6 % definitivamente no; en la región Caribe el 39,7 % sí lo hará mientras el 18,5 % no; en la región Oriental el 31,2 % sí y el 18,4 definitivamente no; en la región cafetera el 36,1 % definitivamente sí y el 19,9 % definitivamente no. Finalmente, en la zona suroccidental el 35,4 % definitivamente sí y el 20,0 % definitivamente no. (Vea también: ¿Por qué en unas encuestas gana el SÍ y en otras el NO en el plebiscito? ).

También llama la atención que, por partidos políticos y colectividades, la encuesta arrojó que en el Centro Democrático el 15,8 % de los encuestados votaría por el SÍ en el Plebiscito. También se resalta que el partido Polo Democrático, de oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos, tiene la mayor participación a favor del Plebiscito.

Cambio Radical 67,5 % a favor y 32,5 % en contra; La U 70,8 % a favor y 29,2 % en contra; Partido Liberal 80,6 % a favor y 19,4 % en contra; Alianza Verde 87,8 % a favor y 12,2 % en contra; Partido Conservador 80,9 % a favor y 19,1 % en contra, y quienes son independientes o no están con ningún partido, el 73,4 % a favor y el 26,6 % en contra.

Los colombianos siguen mostrándose reacios a que las Farc puedan participar en política sin tener que pagar cárcel, pues el 77,7 % de los encuestados no está de acuerdo con esa concesión.

Esta encuesta fue realizada por Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y El Espectador, entre 1200 personas, mayores de edad y aptas para votar en las próximas elecciones presidenciales, directamente en sus hogares, en 57 ciudades principales, intermedias y municipios a lo largo y ancho del país (Antioquia-Eje Cafetero, Bogotá, Centro Oriental, Costa y Sur-Occidente).

Los márgenes de error están dentro de unos límites de confianza del 95% para el total de las 1200 encuestas para la muestra es de +/- 3%; Bogotá, +/- 7.1; Norte caribe, +/- 6.1; Centro oriental, +/-5.8; Antioquia-Eje Cafetero, +/- 6.3; y Sur Occidente, +/- 6.5. Para la pregunta de votará a favor o en contra, el margen de error es de +/- 5%.