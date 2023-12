“El acuerdo está en firme”: Padilla sobre prohibición de elementos que hieran a toros en la corrida

Los taurinos ganaron una batalla legal en Bogotá por cuenta de un fallo judicial que anuló el Acuerdo 767 de 2020, con el cual el Concejo prohibió el uso de elementos que hirieran al animal durante la corrida.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Andrea Padilla, senadora de Alianza Verde, habló sobre el acuerdo y lo que esto significa para la ciudad.

Explicó que hoy por hoy el acuerdo está vigente, sin embargo, explicó que están a la expectativa de la nueva administración que quedará en manos el Carlos Fernando Galán.

“Entonces me parece muy difícil que puedan adjudicar de la temporada de toros que no creo porque él es coautor del y la corporación taurina tiene la intención, usted dice, no dan los tiempos”, dijo.

“Si bien hubo este fallo en primera instancia, digamos que el acuerdo está en firme hasta que se resuelva el recurso de apelación”, agregó.

