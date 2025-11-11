En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El alma del viento: cadetes de ARC Gloria protagonizan maniobra de velas en travesía por el Pacífico

El alma del viento: cadetes de ARC Gloria protagonizan maniobra de velas en travesía por el Pacífico

En el marco del Crucero de Entrenamiento de Cadetes 2025, el buque insignia de la Armada vivió una de sus jornadas más simbólicas: el despliegue de sus velas, una maniobra de destreza.

El alma del viento: cadetes de ARC Gloria protagonizan maniobra de velas en travesía por el Pacífico
El alma del viento: cadetes de ARC Gloria protagonizan maniobra de velas en travesía por el Pacífico
Foto: Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad