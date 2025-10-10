Buque Gloria arribó a San Francisco para la Semana de la Flota 2025

El Buque Escuela ARC Gloria, insignia de la Armada de Colombia y reconocido como el embajador de Colombia en los mares del mundo, arribó esta mañana de viernes a la bahía de San Francisco.

Su llegada marca el inicio de su participación en la importante Semana de la Flota 2025. La embarcación de tres mástiles atracó en el que constituye su primer puerto en los Estados Unidos.

El acto protocolario de recibimiento fue liderado por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, quien estuvo acompañado por autoridades locales y representantes de la Marina estadounidense.

El capitán Luis Fernando Lara Cogollo, comandante del buque, junto con la tripulación y los cadetes, fueron recibidos con honores en el muelle y, durante la ceremonia, el embajador García habló sobre el profundo alcance simbólico y diplomático de la visita.

Tripulantes buque gloria en San Francisco. Suministrada.

Publicidad

Dijo que la presencia del “Gloria” en San Francisco sirve para reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre Colombia y Estados Unidos, resaltando que la diplomacia colombiana se ejerce también en el mar, gracias al profesionalismo de la Armada de Colombia y sus marinos.



Sobre la Fleet Week 2025

Buque gloria en San Francisco. Suministrada.

Este evento cobra especial relevancia al celebrarse en el marco de los 250 años de la Armada estadounidense. La participación de Colombia en la Fleet Week 2025 es un símbolo que destaca los valores compartidos de cooperación, amistad y libertad de navegación.

Publicidad

El buque escuela permanecerá abierto al público durante su estadía en la ciudad. Residentes y visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca esta embarcación emblemática y compartir con sus 154 tripulantes.

Vea aquí imágenes de su llegada a San Francisco: