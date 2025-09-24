Buque Escuela ARC Gloria regresa a Acapulco tras 18 años: recorrerá 9.820 millas náuticas

Después de 18 años, el Buque Escuela ARC Gloria volvió a atracar en el puerto de Acapulco, México, en el marco del crucero de entrenamiento de cadetes 2025. La embarcación zarpó desde la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena el pasado 8 de septiembre y, tras 14 días de navegación y más de 1.800 millas náuticas recorridas, arribó al muelle turístico de la Asipona, donde permanecerá abierto al público hasta el 25 de septiembre.

“Es algo especial poder volver a Acapulco, no sé por qué en algún momento no se había tomado la decisión, tenemos una estrecha relación no solamente como países sino especialmente como Fuerzas Militares y como armadas con nuestros hermanos mexicanos”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada, en diálogo con Blu Radio.

El Gloria, reconocido oficialmente este año como Embajador Honorífico de Colombia en los mares del mundo mediante el Decreto 0907 del 13 de agosto, fue recibido con expectativa por propios, turistas y la comunidad colombiana residente en México. Quienes se acerquen podrán recorrer sus cubiertas de manera gratuita y disfrutar de un espacio que promueve la cultura, las tradiciones y la gastronomía colombiana en un escenario imponente: la bahía de Acapulco.

La tripulación está conformada por 87 personas, entre oficiales, suboficiales, infantes de marina profesionales y personal civil, además de 66 cadetes de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, de los cuales nueve son mujeres. Estos alumnos fortalecen sus habilidades en el mar y su carácter como futuros oficiales de la Armada de Colombia. A bordo también viajan tres oficiales invitados de las Marinas de México, Chile y Paraguay, además de representantes del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía.



“Yo tuve la oportunidad siendo cadete en el año 1988 de llegar a Acapulco, tengo grandes recuerdos de mi estadía allá y el calor humano y la calidez del pueblo mexicano, por eso estamos llegando ahora a Acapulco. Vamos a estar en diferentes actividades protocolarias y acompañando también la actividad diplomática a nuestra embajada y continuaremos su recorrido, vamos a avanzar hacia San Francisco, Vancouver, San Diego en los Estados Unidos, bajamos a Puerto Vallarta en México, vamos a ir a Guatemala y ahí ya terminaremos haciendo el tránsito del canal”, agregó el almirante Rozo.

En total, el crucero se extenderá por 103 días de navegación y recorrerá 9.820 millas náuticas, con escalas en seis puertos internacionales: San Francisco, Vancouver, San Diego, Puerto Vallarta y Puerto Quetzal, antes de regresar a Cartagena el 19 de diciembre. Este es el crucero número 72 en la historia del buque, que este año celebró además su 57 aniversario bajo el mando del Capitán de Navío Luis Fernando Lara Cogollo.

Con su regreso a Acapulco, el Gloria reafirma su papel como símbolo de fraternidad, unión y patria, proyectando a Colombia en los mares del mundo. Como reza su lema: “Porque cuando el Gloria se hace a la mar, es Colombia la que navega”.