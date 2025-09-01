Encuentran el cuerpo sin vida de grumete que cayó al río Magdalena desde del buque Gloria

Luego de 24 horas de búsqueda del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien cayó al río Magdalena mientras ingresaba a Barranquilla a bordo de buque Gloria el pasado domingo, la Armada Nacional halló su cuerpo sin vida.

Así lo confirmaron desde la cuenta de X de la Armada Nacional, donde lamentaron lo ocurrido y expresaron las condolencias a sus familiares.

"La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que, con entrega y compromiso, eligió servirle a la Patria desde el mar. Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron con él la vocación de defender a Colombia", escribieron desde la Armada.

🕯️⚓ La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar.



Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan… pic.twitter.com/2NCr6iuwkO — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) September 1, 2025

Desde los alrededores del canal de acceso que conducen hasta la zona portuaria de Barranquilla y hasta el sector de Puerto Mocho se había extendido la búsqueda del grumete, quien era el encargado de subir al mástil principal, labor que representa una mención honorífica a sus habilidades y desempeño dentro de la institución, sin embargo, perdió el control y ocurrió el incidente.

El contralmirante Javier Rubio, director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, informó que desde el momento en que ocurrieron los hechos se desplegaron todas las capacidades institucionales para encontrar a Julián Condia.

Publicidad

Julián Condia Bello era oriundo del municipio de Sogamoso, Boyacá.



Primer incidente en 57 años de historia del buque Gloria

El buque Gloria, insignia de las fuerzas marítimas del país, sufrió su primer incidente en sus 57 años de historia con el fallecimiento del grumete Julián Condia Bello.