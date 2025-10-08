Advierten a inmigrantes: estas visas de empleo le otorgarían la Green Card de Estados Unidos

Conseguir la residencia permanente en Estados Unidos, también conocida como Green Card, no es tarea fácil, aunque representa el sueño de miles de personas que buscan una mejor estabilidad económica y mayores oportunidades laborales. Este documento permite a los inmigrantes trabajar legalmente en el país, acceder a beneficios sociales e incluso solicitar la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, no todos saben que, además de los procesos familiares o humanitarios, existen visas de empleo que pueden abrir el camino hacia la residencia. Ante ello, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) explica que hay varias categorías mediante las cuales se puede aplicar para obtener la Green Card.



¿Cuáles visas de empleo entregan la Green Card?

En este caso, las visas que permiten acceder a la residencia permanente en Estados Unidos son cinco y se agrupan bajo la categoría EB (Employment-Based):



EB-1 : Para personas con habilidades extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o el deporte. También pueden aplicar profesores e investigadores destacados, así como ejecutivos de empresas multinacionales.

: Para personas con habilidades extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o el deporte. También pueden aplicar profesores e investigadores destacados, así como ejecutivos de empresas multinacionales. EB-2 : Dirigida a profesionales con títulos de posgrado o habilidades excepcionales. En algunos casos, no requiere una oferta laboral si el solicitante demuestra que su trabajo beneficiará significativamente al país.

: Dirigida a profesionales con títulos de posgrado o habilidades excepcionales. En algunos casos, no requiere una oferta laboral si el solicitante demuestra que su trabajo beneficiará significativamente al país. EB-3 : Diseñada para trabajadores calificados, profesionales y otros empleados con experiencia comprobada en sus campos.

: Diseñada para trabajadores calificados, profesionales y otros empleados con experiencia comprobada en sus campos. EB-4 : Otorgada a inmigrantes especiales, como trabajadores religiosos o ciertos empleados del gobierno estadounidense en el extranjero.

: Otorgada a inmigrantes especiales, como trabajadores religiosos o ciertos empleados del gobierno estadounidense en el extranjero. EB-5: Para inversionistas que realicen aportes sustanciales al país, generando empleo y desarrollo económico.

La mayoría de estas visas requieren una oferta laboral formal de una empresa estadounidense, además de una certificación laboral del Departamento de Trabajo, que confirma que no hay ciudadanos disponibles para ocupar ese puesto.



¿Cuál formulario se necesita para solicitar empleo?

El formulario necesario depende del tipo de solicitud que se realice:



DS-160: Para quienes tramitan la visa de no inmigrante desde fuera de Estados Unidos.

Para quienes tramitan la visa de no inmigrante desde fuera de Estados Unidos. I-129: Para la petición de trabajador no inmigrante.

Para la petición de trabajador no inmigrante. I-140: Para solicitar la residencia mediante empleo (trabajador inmigrante).

En el portal del USCIS se puede consultar la lista de profesiones y los tipos de visa que califican para este proceso, junto con los requisitos y documentos exigidos.



Precio de la visa en Colombia no ha aumentado: ¿Qué paso?

Recientemente, se generó una polémica por el anuncio del expresidente Donald Trump sobre el aumento de tarifas para las visas, incluyendo las de trabajo. No obstante, la Embajada de Estados Unidos en Colombia aclaró que por ahora los precios no han cambiado. El costo se mantiene en US$135, equivalentes a unos $525.000 pesos colombianos.

El aumento propuesto, que llevaría el valor a US$435 (alrededor de $1,7 millones), aún no ha sido implementado. Si llega a ocurrir, afectaría principalmente las visas de turismo (B1/B2), trabajo temporal (H, L, O) y estudio (F, J, M). Las solicitudes enviadas antes del 30 de septiembre no estarán sujetas a ese incremento, y este no aplicaría para las visas de migrante, es decir, las que conducen a la Green Card.

