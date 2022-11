El clamor de una niña del campo que quiere estudiar, pero no tiene internet ni computador

La dura historia de Sharol Valeria Nova, una menor de 14 años y quien estudia en el Colegio Manuela Beltrán del municipio de Guapotá, Santander, es el reflejo de muchos niños del campo que quieren estudiar, pero la educación virtual no ha llegado hasta sus casas.

Esta pequeña, a través de un video en redes sociales, hizo un duro llamado a las autoridades para que le protejan su derecho a la educación y le permitan tener acceso a las clases virtuales que se realizan en su colegio.

Publicidad

Amigos, muchos han visto este video quizá, necesitan de nuestra ayuda. Son del Municipio de Guapota, el abuelo de la niña es paciente de diálisis y no cuentan como transportarlo a El Socorro 3 veces a la semana. @GobdeSantander @MAguilarHurtado pic.twitter.com/ATdHna7Vgf — Jenny🌻 (@uvamanzanapera1) June 4, 2020

“La educación virtual que propone el Gobierno no me ha llegado a mí y no me sirve, no cuento con ningún tipo de tecnología para desarrollar las actividades que me mandan, tampoco cuento con alguien que me pueda llevar los trabajos al colegio”, dijo.

La niña debe caminar tres horas, de ida y regreso, desde su casa, ubicada en la vereda Morario Bajo, hasta el casco urbano de Guapotá.

La menor contó, en diálogo con BLU Radio, que ella, como otros niños de su vereda, se sienten olvidados por el Estado.

Publicidad

“Solo les pido que tengan en cuenta a los niños del campo porque nosotros somos el futuro del país, muchos niños de acá queremos salir adelante y no podemos porque no nos brindan las garantías, a unos les toca salir a trabajar, es muy duro y triste a la vez”, agregó.

Publicidad

María Yolanda Rueda, abuela de la niña, además, contó que la pandemia del coronavirus empeora la situación.

“Mi esposo, el abuelo de Sharol, está muy enfermito, debemos llevarlo tres veces por semana al hospital del Socorro a diálisis, pero es muy duro transportarlo, le pedimos ayuda a la Alcaldía de Guapotá y que solo ponen la gasolina de la ambulancia, no tenemos dinero para pagar ese transporte”, relató.

Esta familia pide ayuda a las autoridades locales y la Gobernación de Santander para que la menor pueda tener acceso a la educación virtual.