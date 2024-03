"El colegio hizo lo que le correspondía": rectora de colegio en Ibagué sobre caso de presunto abuso

María Paula Valencia Sierra, rectora Colegio San Bonifacio de las Lanzas en Ibagué, donde recientemente se conoció un presunto caso de abuso contra una estudiante hace dos años, explicó en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, cómo actuó la institución luego de conocer los hechos denunciados.

Comenzando por expresar su "profunda tristeza por el lamentable suceso", la rectora de la institución señaló que, una vez conocieron sobre los hechos, el día 8 de junio de 2023, reportaron "a las autoridades competentes" y tomaron "medida de protección" con la víctima.

"El colegio hizo lo que le correspondía como institución educativa, aplicamos una medida de protección con la presunta víctima el mismo día que tuvimos conocimiento. Las autoridades competentes deben asumir la investigación eso no es de talante del colegio", señaló al respecto la rectora Valencia Sierra.

Además, según la rectora del colegio San Bonifacio de las Lanzas de Ibagué, la ruta que activaron una vez conocido el caso consistió en "notificar a ICBF (y) Fiscalía, por presunta vulneración de derechos" contra una menor.

De paso, explicó, dentro de la institución el protocolo que se tiene en referencia a esos casos señala que la víctima "debe notificar a su director de grupo (o) personal de la institución con el que tenga contacto de primera mano", para que el colegio pueda hacer el reporte.

Por otra parte, sobre el presunto victimario, que ya se encuentra en otra institución educativa, señaló que, para su cambio de colegio, el San Bonifacio "entregó los documentos que solicita cada colegio para los procesos de admisión", resaltando que, por su parte, "nunca" tuvieron conocimiento al que se dirigía el presunto victimario.

"El estudiante salió de aquí y buscó colegio, solo nos solicitaron unos documentos, sin decir que era para un proceso de admisión", completó en ese sentido la rectora.

¿Qué hacer en caso de abuso sexual dentro de un colegio?

Ante este caso y el registrado más recientemente en Bogotá, con un menor de cinco años como víctima, Martha Romero, coordinadora grupo de trabajo de Violencia de Género para atención de delitos que afecten a mujeres, niños, niñas y adolescentes de la Fiscalía General de la Nación, explicó cómo deberían actuar tanto en el colegio como los padres de familia.

"Es importante explicarle a los papás cómo se activan las rutas frente a estas situaciones de violencia sexual. Hay una ley que reglamenta lo que tienen que hacer las instituciones, que es primero reportar a la Secretaría de Educación y solicitar reestablecimiento con el ICBF y la Fiscalía, estos casos se llaman tipo III; es importante tener pedagogía acerca de esto", reconoció.

Además, continuó explicando que, ante estos casos de presuntos abusos registrados dentro de colegios, "las instituciones educativas tienen que iniciar un debido proceso para identificar si hay una vulneración de derechos de los compañeros".

No obstante, también recordó que "el establecimiento educativo no puede ir más allá de llevar un proceso de acuerdo a la Ley 1620 para que el menor (victimario) pueda ser o no sancionado dentro de la institución educativa".