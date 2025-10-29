En Colombia, las mujeres dedican en promedio 7 horas y 44 minutos al día al trabajo de cuidado no remunerado, una labor que sostiene hogares, comunidades y buena parte de la economía.

Según cifras oficiales, si ese esfuerzo tuviera una retribución económica, representaría cerca del 19,6 % del Producto Interno Bruto nacional. Sin embargo, históricamente este trabajo ha sido invisibilizado y asumido como una responsabilidad femenina más que como una función social esencial.

El cuidado, clave en el desarrollo del país: avanza la Política Nacional del Cuidado en Colombia

Con el Conpes 4143 de 2025, el país da un paso clave hacia el reconocimiento de esta realidad con la creación de la Política Nacional del Cuidado, una estrategia que busca redistribuir las tareas domésticas y fortalecer la corresponsabilidad entre Estado, empresas, familias y comunidades. En municipios como Cumbal, Villavicencio, Quibdó y el Cauca, ya se adelantan pilotos que incluyen servicios de apoyo, espacios de formación y la implementación de los primeros sistemas locales de cuidado.

La política también pone el foco en las personas con discapacidad, un grupo especialmente afectado por la falta de servicios adecuados. El objetivo es ofrecer acompañamiento, ajustes razonables y oportunidades para su autonomía.

Con el respaldo de ONU Mujeres y el Gobierno de Canadá, se promueven soluciones innovadoras y campañas como “Ponte la 10 y cuida en equipo”, inspirada en el fútbol, que busca cambiar la mirada cultural sobre el cuidado y posicionarlo como un trabajo calificado indispensable para el bienestar y la sostenibilidad de la vida.