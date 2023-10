El Desierto de la Tatacoa será escenario para observar el eclipse solar este sábado

A tan solo 45 kilómetros de Neiva se encuentra el Desierto de La Tatacoa, este destino, ubicado en Villavieja, Huila , será el epicentro mundial para observar el Eclipse Solar el próximo sábado, 14 de octubre.

En este distrito de manejo ambiental que recibe turistas de todas partes del mundo durante todo el año es uno de los lugares en Colombia desde donde mejor se ven las estrellas y que hoy cuenta con Certificación Internacional Starlight en Turismo Astronómico, se realizará del 13 al 16 de octubre el VI Festival de Turismo Astronómico de la Tatacoa.

“Este fin de semana entorno al fenómeno natural que vamos a tener al Eclipse Anular de Sol vamos a realizar el VI Festival Astronómico de La Tatacoa, donde vamos a realizar toda una programación el cual va desde el viernes 13 de octubre hasta el lunes 16, donde aparte de tener la observación de Eclipse Anular de Sol, vamos a tener una agenda cultural y académica y la presencia de visitantes de diferentes partes del país y del mundo”, indicó Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila.

En esta oportunidad, el Festival de Turismo Astronómico, tendrá como temática principal este suceso astronómico del año, donde durante varios segundos se podrá observar un maravilloso anillo de fuego producido por la silueta de la luna que se posa entre la tierra y el sol.

“El próximo 14 de octubre a partir de las 11:40 hora colombiana vamos a ver el comienzo del eclipse anular de sol el cual va a ser un fenómeno único y muy especial, puesto que vamos a tener una franja en la cual se va a poder observar algo que se llama el anillo de fuego, donde la luna se encuentra en el apogeo, se encuentra en una parte de su órbita más alejada de la tierra, no alcanza cubrir al sol, entonces va a dejarle un borde el cual va a generar como si fuera un anillo”, explicó Guillermo Andrés García Aguirre, director del Observatorio VyctoriaStars Tatacoa.

De ahí que autoridades en la materia, como el físico teórico Michio Kaku visiten el país para observar el eclipse desde la Tatacoa.

Recomendaciones para observar el eclipse solar de este sábado

Expertos coinciden en que lo más importante es no ver de manera directa el eclipse; ya que, la retina es extremadamente sensible a los rayos ultra violeta. Por eso, para prevenir estas afectaciones, se deben proteger los ojos con lentes que filtren los rayos ultravioleta.

“Utilicemos los filtros de sol, no vayamos a utilizar radiografías, no vayamos a utilizar el balde con agua con tinta, no vayamos a utilizar vidrios ni espejos ahumados, entonces debemos utilizar los filtros de sol que se pueden conseguir en el mercado o las gafas con filtro de sol con certificación internacional para proteger la vista.”, recomendó el director del Observatorio.

El Desierto de la Tatacoa cuenta actualmente con varios lugares para realizar la observación del eclipse de manera segura. Desde este lugar se pueden observar las 88 constelaciones; realizar recorridos por los diversos objetos celestes o apreciar a simple vista fenómenos como lluvias de estrellas y, por supuesto, la Vía Láctea en todo su esplendor, donde se puede contemplar fácilmente atravesando de lado a lado el desierto.

