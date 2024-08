El día que Petro llamó incapaz a Maduro: “Ni lo conozco”

Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , dijera que habló esta semana con su par colombiano, Gustavo Petro, de "muchas cosas" sobre las elecciones del pasado domingo, se viralizó un video de una entrevista en Mañanas Blu en 2018 con el entonces candidato presidencial de la Colombia Humana.

La entrevista, realizada por Néstor Morales tuvo lugar el 23 de mayo de ese año, en plena campaña presidencial contra Iván Duque. En esa ocasión, Petro arremetió contra el ya presidente de Venezuela.

“Usted me quiere señalar con sus artículos que yo apoyé a Maduro, a Maduro ni lo conozco. Más lo conoce usted o más lo conoce al señor Uribe (Álvaro) o más lo conoce el señor Santos (Juan Manuel) que yo. De Maduro tengo enormes desconfianzas por sus prácticas, con falta absoluta de capacidad”, dijo.

Asimismo, dijo que hay diferencias entre Maduro y Hugo Chávez.

Publicidad

Aquí lo que dijo Petro sobre Maduro

Petro responde por su relación con Chávez

Asimismo, Petro expuso su postura sobre la Convención Americana y su relación con Venezuela: "Soy candidato y puedo ser presidente por la Convención Americana. Cuando Chávez sacó a Venezuela de la Convención Americana, yo escribí una carta pública, año 2010-2009, no recuerdo la fecha, exigiendo que Venezuela no se retirara del pacto americano porque era el comienzo de una dictadura en Venezuela", afirmó al recordar la protección que le dio la CIDH tras ser destituído como alcalde de Bogotá.

Publicidad

Néstor Morales cuestionó a Petro sobre su apoyo a Chávez y Maduro y planteó algunas preguntas directas: "¿Usted apoyó a Chávez cuando comenzó a tomar medidas contra la oposición? ¿Apoyaba a Maduro cuando estaba cerrando medios de comunicación? ¿Negaba que hubiese desabastecimiento y que la gente estaba aguantando hambre en Venezuela?"

Petro respondió: "¿Usted está diciendo que yo fui asesor de Chávez? Eso significa que infringí la constitución de Colombia. Pues le repito, jamás, nunca lo hubiera hecho. No me interesa ese modelo, no es el mío. Señalé sus problemas en el momento que tocaba". Con esta declaración, Petro intentó desmarcarse de las acusaciones de apoyo incondicional a los regímenes de Chávez y Maduro.

Diferencias entre Chávez y Maduro, según Petro

El candidato presidencial destacó las diferencias entre los períodos de Chávez y Maduro: "¿Hay diferencia entre Maduro y Chávez? Claro. ¿Y hay diferencias al interior del período de Chávez? Claro. Una cosa son sus primeros años pluralistas, puestos al referéndum electoral permanentemente, y otro es la época en que él decide acercarse al modelo cubano".

Al finalizar, Petro enfatizó su compromiso con la democracia y su rechazo a los golpes de Estado: "Un demócrata no puede apoyar un golpe de estado, o si no, ¿qué clase de demócrata somos nosotros? Yo no lo apoyé. Juan Manuel Santos sí lo apoyó. Iba a ser un debate al respecto. No me pareció que bajo el pacto americano un gobierno colombiano debiera apoyar un golpe de estado".