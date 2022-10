El drama de los padres de un policía asesinado por las Farc que reclaman su pensión

Los padres del teniente coronel de la Policía, Elkin Hernández Rivas, asesinado por las Farc durante la operación Jaque, contaron en El Radar de Blu Radio que el drama que han tenido que vivir al reclamar la pensión por la muerte de oficial.



Silvio Hernández, padre del policía asesinado, aseguró que la institución y el Gobierno los ha dejado en el olvido luego que las Farc asesinaran a su hijo y otros tres compañeros.



Por su parte, Magdalena Rivas, madre del policía, aseguró que habló con varios generales directores de la institución y ninguno le ayudó para poder conseguir que le pagaran la pensión de su hijo.



“Hablé con el general Naranjo y él siempre colocaba al coronel Criollo y eso era lo que siempre decían, luego hablé con José Roberto León Riaño, pero siempre llamaban al coronel Criollo (…) Luego hablé con Palomino, y me salió con una ‘píldora’ que me da tristeza y dolor, me siento humillada y ultrajada, me dice: señora, mi madre que tiene más de 80 años y ella no tiene una pensión, sentí que la tierra me tragaba”, dijo doña Magdalena.



Confesó que sintió dolor cuando vio a ‘Joaquín Gómez’, quien ordenó el secuestro de su hijo, en La Habana negociado con el Gobierno y aseguró que él debería ofrecerles perdón para que ellos se lo pudieran otorgar.



