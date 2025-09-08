El drama de un colombiano detenido por denuncia de su exesposa, alta funcionaria de la ONU

La vida de Juan Manuel Rojas, comerciante colombiano y padre de tres menores, cambió de forma radical en menos de un año. Hoy permanece en el pabellón de extraditables de La Picota, en Bogotá, tras un pedido de Honduras, donde su exesposa, Isabel Albaladejo, funcionaria de alto rango en Naciones Unidas, lo denunció por violencia intrafamiliar.

Lo que parecía una disputa de divorcio terminó convertido en un laberinto judicial con tintes diplomáticos, en el que hay versiones enfrentadas, niños en riesgo y cuestionamientos a instituciones como el ICBF, la Fiscalía y Migración Colombia.

Desde su celda, Rojas insiste en que nunca cometió violencia intrafamiliar y que lo único que hizo fue buscar pasar más tiempo con sus hijos. “Me tienen acá, junto a narcotraficantes y delincuentes de alto perfil”, afirmó.

El padre asegura que dos de sus hijos le hablaron de agresiones y abandono en Honduras. “A mi hija mayor la golpeaba cada vez que la niña entraba en discusión con ella y comenzó a recibir bofetadas, maltratos psicológicos Y mi hijo menor me rogaba que no lo dejara solo, que lo abandonaban con vecinos”, relató.

Uno de los episodios más graves, según Rojas, fue cuando el niño menor fue valorado por la Fundación Santa Fe y la Fiscalía, que concluyeron que había sufrido abuso sexual. Sin embargo, pese a las alertas, el ICBF lo entregó de nuevo a su madre.

“Un niño colombiano que gritó no me envíen, que gritó me está pasando esto. Fue entregado a la madre y puesto al lado de la casa del perpetrador.”, sostuvo.



La denuncia de su exesposa

Por su parte, Albaladejo asegura que ella es la víctima y ha presentado múltiples denuncias en su contra.

Rojas responde que esas acusaciones son incongruentes: “Ella denuncia hechos de 2022 en 2024, pero justo al otro día de esos supuestos maltratos nos fuimos juntos de vacaciones a México por tierra con la mamá de ella”.

También acusa a su ex de usar sus contactos para silenciar el caso. “Soy el único preso con una orden de Interpol montada en tres días. Eso no pasa sin influencias poderosas”, dice.

La controversia se agravó cuando Albaladejo fue capturada intentando sacar a uno de los niños del país con un documento alterado. Aunque fue detenida en flagrancia, quedó libre tras alegar fuero diplomático.

Ahora, el futuro del colombiano depende de la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si concede la extradición a Honduras o si el caso debe resolverse en Colombia.

Desde prisión, Rojas no deja de repetir un clamor: "Sigo confiando en que en la Corte Suprema los argumentos de los abogados, los alegatos se den. Sigo confiando en que la Fiscalía despierte”.

Mientras tanto, sus tres hijos siguen en el centro de una batalla judicial y diplomática que, hasta ahora, deja claro quiénes son los más afectados: los menores.