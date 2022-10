El Ejército debe explicar por qué hurgaron en mi vida personal: María A. Villamizar

María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol y una de las periodistas que aparece en la lista de víctimas de los seguimientos ilegales por parte de la inteligencia del Ejército, sostuvo en Mañanas BLU que la institución debe darle la cara al país y explicar la verdad y lo que hay detrás de este nuevo capítulo de las chuzadas.

“Yo hago el ejercicio del periodismo y he hecho trabajos que son públicos y relacionados con el proceso de paz desde hace muchos años y no tengo ni idea por qué a alguien se le ocurrió hurgar en mi vida personal y hacer un seguimiento de esta naturaleza”, manifestó.

Villamizar agregó que tiene conocimiento de que hay 15 páginas en su carpeta y que hay algunas fotos personales relacionadas con su vida personal, su matrimonio y algunos datos bancarios y de Cámara de Comercio.

“Tienen unas referencias falsas a unas entrevistas que yo no he hecho y que no tendría por qué hacer”, indicó la comunicadora, que firmó una carta abierta al Ejército y al Gobierno en la que se piden las explicaciones pertinentes para este nuevo episodio de interceptaciones ilegales.

Asimismo, la periodista manifestó que en los 25 años de carrera lo único que ha intentado es hacer su trabajo con honestidad, rectitud y con la única intención de informar al país.

“Yo llevo 25 años en esto y he estado en varias listas, pero un perfil con tantas fotografías a color y tan bien organizadas no lo había conocido (…) En la lista hay periodistas jóvenes que están entrando con el cubrimiento del proceso de paz”, puntualizó Villamizar, al tiempo que lamentó que el país tenga que vivir un nuevo capítulo de chuzadas.

