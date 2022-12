El Esmad subió a estudiante en carro particular por falta de patrullas cerca: Policía

Frente a un video que se hizo viral en la noche de este martes, que muestra la forma en que agentes del Esmad suben a un carro particular a una joven estudiante en inmediaciones de la Universidad Nacional, la Policía dio explicaciones.

De acuerdo con la institución, la ausencia de patrullas cerca debido a congestiones de tráfico motivaron que dos personas fueran conducidas en vehículos con placas particulares adscritos a la Policía. La institución, además, anunció una investigación para aclarar lo sucedido. Según versiones de uniformados, la joven junto a otra persona bloqueban TransMilenio con unas bicicletas.

El video

Las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, registraron el momento en que la estudiante fue retenida, al parecer irregularmente, por miembros del Esmad y la Policía.

En el video se aprecia cuando la joven es obligada a ingresar a un vehículo particular de placas HCI 264 por parte de agentes del Esmad. Posteriormente, los supuestos policías en el carro, el cual no tenía identificación oficial, trasladaron a la estudiante por la avenida NQS hacia el norte.

Video de cómo policias del Esmad suben a la fuerza a una mujer a un carro particular Chevrolet HCI 264

¿Intento de secuestro?

Compartir al máximo pic.twitter.com/6vYOBlIAQE — Maiky Bayona ⛓💛⛓ (@maikybayona) December 11, 2019

Testigos de la detención iniciaron una persecución y empezaron a reclamar, llamando la atención de transeúntes y conductores en medio del trancón.

“Auxilio, la Policía me secuestró”, decía la joven en el vehículo notablemente alterada.

Finalmente, la presión de los testigos presionó para que ella fuera liberada.

“Me dijeron que me llevaban de ahí supuestamente para que no me agredieran más”, aseguró posteriormente la víctima de la aparente retención ilegal.

