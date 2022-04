"El Estado hasta ahora nos sigue persiguiendo": soldado que encontró una guaca de las Farc en 2003

Uno de los soldados de la compañía Buitre del Ejército Nacional que se encontraron una guaca de las Farc en abril de 2003, aseguró, en diálogo con BLU Radio, que desde entonces, todavía hoy, son perseguidos por el Estado.

"Nos volvimos enemigos del estado, hasta ahora nos persiguen, nos siguen intimidando porque creen que tenemos plata escondida de esa guaca de las Farc", dijo el exsoldado, que formó parte del grupo que encontró varias canecas llenas de dólares durante operaciones de registro y control en las selvas del sur del país.

En diálogo con BLU Radio, el exmilitar narró cómo fue secuestrado dos veces por supuestos agentes de la Policía que lo presionaron para que les diera la plata que había sacado de las Farc, y dijo que, en otra ocasión, un teniente le dio 30 minutos para que huyera del lugar donde estaba o, de lo contrario, lo mataba.

En su relato, el exsoldado dijo que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el año 2025 y que desde hace 19 años carga con una cruz pesada a su espalda. Este soldado recordó que ese día estaba, como ranchero de su escuadra, se alistaba para preparar los alimentos en el momento en que llegaron otros militares de la compañía “D” a la que pertenecían y les entregaron dos canecas llenas de dólares.

"El teniente Sanabria nos reunió como a 70 hombres, excepto los centinelas, y nos entregó parte del dinero, solo un oficial se negó a recibir, pero le dijeron que tenía que recibir o recibir. En el Naya por el Cauca, varios hombres me abordaron y tras llevarme a un sitio no conocido me obligaron a pagarles 25 millones de pesos asegurando que, si no lo hacía, me asesinaban", dijo el exmilitar a BLU Radio.

"De los 147 hombres que conformaban los dos pelotones de la compañía Buitres, habló con cerca de 20. De los demás no se qué pasó con ellos, solo se dice que algunos han fallecido y otros pueden estar desaparecidos, pero la verdad no sé mucho de ellos", prosiguió.

Manifestó que los hechos no ocurrieron en medio de una Semana Santa como se sigue insistiendo y dijo que el hallazgo de la guaca lo hicieron soldados de la escuadra “D”, casi 20 días antes de la semana mayor: "Desde entonces se escuchaba el rumor y como operábamos las dos escuadras, nos enteramos del hallazgo", afirmó.

El exsoldado recordó también que la guaca estaba enterrada en un sitio de la Sierra La Macarena, pues ellos ya habían cruzado hacia el otro departamento y negó que eso hubiera sido en el Caquetá, como siempre se ha dicho.

"No sé qué pasó con los demás compañeros, porque pues cada quien partió hacia su región, unos eran del batallón que se llamaba Santander, otros que eran de Arauca, otro de Nariño", cuenta. Pero lo cierto, dice, es que desde hace 19 años cargan con una cruz en la frente y nadie les quiere dar trabajo cuando se enteran que fueron los militares de la guaca de las Farc.

Señaló que algunos de sus compañeros alcanzaron a llegar a Venezuela, a donde se internaron para comenzar una nueva vida, pero que agentes del entonces DAS y algunos paramilitares viajaron hasta ese país y los hicieron devolver tras intimidarlos diciéndoles que si no regresaban el dinero de la guaca asesinaban a sus familias.

Indicó que su vida sería diferente sino se hubieran encontrado esa plata y dijo que, como lo manifestaron algunos de sus superiores, ese hecho daba como para una pena contra los mandos superiores porque como soldados estaban únicamente cumpliendo órdenes.

"A nosotros nos capturan en el 2003, tengo entendido que nos juzgan con una ley del 2007 y creo que la ley no es retroactiva, pero como fue algo del momento para mi es algo político", aseguró.

"Esto se convirtió en una verdadera pesadilla, en un tormento para todos, somos enemigos para el propio estado, porque 19 años después, algunos exmilitares siguen haciéndonos la cacería", concluyó el exsoldado de la compañía buitre.

