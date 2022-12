El fast track, centro del debate en medio de refrendación en el Congreso

Diferentes posiciones sobre el fast track se han encontrado durante el debate para la refrendación de los acuerdos en el Congreso de la República.



Desde el Centro Democrático insisten en que este mecanismo no está aprobado y que la única forma de activarlo es la refrendación popular a través de un plebiscito.



“No hay una atribución refrendataría del Congreso para sustituir la voluntad popular del 2 de octubre, nosotros expresamos que esa postura es ilegal y ayer se habló sobre un concepto del Consejo de Estado que eleva esto a una especie de ritual político, simplemente no lo consideramos y nos retiramos del recinto”, señaló Iván Duque, senador del Centro Democrático.



Por su parte, German Varón, legislador de Cambio Radical, aseguró que su bancada decidió apoyar la refrendación de los acuerdos por no tener un efecto jurídico sino político.



“El fast track venía atado a la aprobación de un plebiscito, votamos sí porque apoyamos el proceso de paz, el fast trac no es viable.



Otro de los que se refirió al tema fue Roy barreras, quien señaló que en realidad se trata de un acto político y que la refrendación popular no hace referencia solamente a la convocatoria de u plebiscito.



“Claro que es un hecho político, el plebiscito también lo fue, no tiene efectos jurídicos sino políticos (…) No dice que tal refrendación popular deba ser a través de otro plebiscito, es simplemente una refrendación popular y creo que después de esto se pueda dar el Día D y que se comience a ver a las Farc camino a las zonas de concertación” señaló