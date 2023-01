No firmaré, no pasaré a la historia como quien quitó órdenes de captura a criminales: fiscal Barbosa

Este miércoles el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló en Meridiano Blu sobre la solicitud del Gobierno de Gustavo Petro de levantar las órdenes de captura a 16 cabecillas del Clan del Golfo y de Los Pachenca.

"Oponerse a la idea de paz total no tiene ningún sentido. Ahora bien, nosotros en la Fiscalía recibimos a mediados de diciembre la solicitud del levantamiento, en ese mismo mes para los miembros de las disidencias de las Farc, ya cuando nos solicitan el Clan del Golfo y de Los Pachenca, que no tienen carácter político, no existen condiciones constitucionales. No fue por un capricho del fiscal Barbosa", detalló el funcionario.