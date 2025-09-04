El jalón de orejas de la Procuraduría al Minsalud por el reajuste de la UPC

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministerio de Salud que cumpla la orden Corte Constitucional que ordenó incrementar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), monto anual que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado

Durante la más reciente sesión de las mesas de trabajo para el ajuste de la UPC, la Procuraduría hizo seguimiento a la implementación de los lineamientos impartidos por el alto tribunal en la sentencia T-760, que declaró insuficiente el valor fijado para 2024 al no cubrir las necesidades de los servicios de salud de la población.

La Corte le ha tomado el pulso a al salud, y también había advertido que, desde 2021, se registra un rezago en el cálculo de la UPC, lo que ha afectado la financiación de las prestaciones incluidas en el Plan Obligatorio de Salud. Por ello, ordenó al Gobierno corregir de manera estructural ese desbalance.

En ese sentido, la Procuraduría recordó que las decisiones deben tomarse con base en criterios técnicos y de manera participativa, pero sin desconocer la competencia del Ministerio de Salud.

Además, subrayó que las órdenes del tribunal tienen efecto de cosa juzgada y no admiten controversia, por lo que deben cumplirse dentro de los plazos fijados.

El Ministerio de Salud tendrá que definir la ruta para hacer el reajuste a la Unidad de Pago por Capitación, porque es una orden que ha dado la Corte y que ha reiterado en distintos autos.