El jefe de la oposición de su propio Gobierno: críticas por ‘regaño’ del presidente a minvivienda

Durante su intervención en el cierre del encuentro ‘Gobierno con el pueblo’ en Quibdó (Chocó), el presidente de la República Gustavo Petro protagonizó un ‘regaño’ a la ministra de Vivienda , Catalina Velasco, por cuenta de la crisis que enfrenta el acueducto de la capital del departamento.

“No hemos hecho inversiones. Esto es, que hay que afrontar las cosas como son. Disculpe que lo diga. Si Quibdó es la capital más pobre de Colombia, si su mayoría de población es negra, si dijimos que íbamos a construir igualdad social hasta donde podemos, ¿cómo es que nuestro Gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó?”, respondió el primer mandatario ante la interpelación de la ministra Velasco de que eran necesarias inversiones en este acueducto.

Acto seguido, el presidente reconoció que ese abandono fue un error desde el primer día de su Gobierno : “Entonces ¿qué? ¿Vamos a esperar hasta que nos vayamos? Y cuando nos vayamos, ay, qué pena, es que no podemos. No puede ser. La verdad estoy desconociéndome. No puede ser, es lo primero en el primer día al entrar a un despacho ministerial. Lo primero que habría que preguntar es eso, dónde están los acueductos de la gente pobre, porque es el agua la condición básica de existencia”.

La respuesta de los sectores independientes y de oposición fue de desconcierto, ya que consideran que con este ‘mea culpa’ del presidente Petro y su Gobierno está demostrando que no ha ejecutado efectivamente durante el año y medio que lleva en la casa de Nariño . La excandidata presidencial Ingrid Betancourt solo expresó una frase en su cuenta de X: “Confiesa su incompetencia y sale aplaudido”.

Confiesa su incompetencia y sale aplaudido: https://t.co/P3wJwquTTd — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) January 27, 2024

Publicidad

“Está profundamente indignado con la incapacidad de su propio Gobierno: ¡no lo puede creer! Por supuesto, él, líder máximo, no responde, es culpa de los mandos medios. Mientras tanto, la ministra responsable sufre los rigores del calor y se refresca con su abanico, al tiempo que el pobre presidente recibe aplausos de considerados y entusiastas ciudadanos. Realismo mágico”, sostuvo el excandidato presidencial Sergio Fajardo .

Pobre presidente Petro. Después de un año y medio de tener el poder del gobierno, se dio cuenta de que Quibdó no tiene acueducto. Está profundamente indignado con la incapacidad de su propio gobierno: ¡no lo puede creer! Por supuesto, él, líder máximo, no responde, es culpa de… pic.twitter.com/tslzXZkva7 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 29, 2024

“El colmo de la demagogia de Gustavo Petro (...) Si Petro viajara menos al exterior, en viajes casi todos innecesarios, se habría dado cuenta antes de lo mal que anda su Gobierno. Es hasta cómico: Petro es el jefe de la oposición a los gobiernos anteriores y a su propio Gobierno”, le increpó el exsenador y excandidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo.

El colmo de la demagogia de @petrogustavo.

Miren en este video la crítica tan dura que le hace a su ministra de Vivienda por no estarse construyendo el acueducto de Quibdó, mientras oculta su responsabilidad sobre por qué ese reclamo lo hizo sólo a los 17 meses de ser Presidente… https://t.co/amEaQtV0ID — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) January 29, 2024