El legado de Santos en los temas sociales

El Gobierno Santos afrontó serios retos en materia de salud, trabajo y educación, pero aún quedan barreras considerables por superar en cada uno de los sectores.

En trabajo, según las cifras del Gobierno, cuando Santos asumió el poder había 18 millones de empleos formales en Colombia. Ocho años después se crearon 3 millones de empleos más que ayudaron a dinamizar la economía, pero la reforma tributaria y el aumento de los impuestos a las empresas causó malestar.

Actualmente, la informalidad sigue siendo altísima, se acerca al 50% según cifras del Dane, y eso causa que solo la mitad del país que se mantiene laboralmente activo, pague los servicios sociales de la otra mitad que no registra sus aportes. Esto sucede en pensión y salud y causa un déficit y un gasto excesivo del Estado.

El jefe del centro de estudios para América Latina de la Ocde, Sebastián Nieto, cree que en Colombia, “aunque las instituciones han avanzado, esto no ha ocurrido a la velocidad que lo necesita la clase media, los ciudadanos están inconformes con la calidad de servicios públicos.

Sobre los impuestos, hay margen de maniobra. En Colombia, el promedio de impuestos sobre el Producto Interno Bruto es del 20%. En toda América Latina es del 23% y en la OCDE del 33%. Hay que reformar el sistema de impuestos para bajarle a las empresas y ampliar la base tributaria”, explicó.

En pensiones, Santos logró fortalecer a Colpensiones, convirtió esta entidad en el fondo de pensiones de preferencia por los colombianos. Actualmente hay cerca de 1.3 millones de personas con el fondo del Estado, pero el modelo a los ojos del mundo sigue necesitando un replanteamiento urgente.

Esto porque hay dos modelos, uno público y uno privado y casi en ninguna parte del mundo la previsión social funciona de esa forma. Además, el presidente dejó una papa caliente. Lo que dicen los expertos es que el aumento en la edad para pensionarse es ineludible, esto porque la expectativa de vida para hombres y mujeres no disminuye.

Por el contrario, tiende a elevarse lo que hace que las personas puedan trabajar más años, mientras que el costo de mantener la pensión de millones de personas durante un largo periodo hasta su fallecimiento es realmente enorme y el Estado tiene un gasto desproporcional en subsidios, que puede causar el efecto de que la gente no planee ahorrar.

El contralor general, Edgardo Maya, afirmó que la gran mayoría de los 118 billones de pesos al año de impuestos que recauda el Estado se gastan en subsidios mal invertidos.

Sobre el tema pensional, el subsecretario de previsión social de Chile, Augusto Iglesias, explicó que “las cifras determinantes son tres: Tasa de cotización, es decir cuántas personas en edad laboral cotizan, que dependen de la informalidad, edad de pensión, junto a monto de pensión”.

Si un Gobierno quiere priorizar como política pública una mejora de las pensiones tiene que revisar cómo están esas tres variables. Si lo que quiere es no afectar la edad para pensionarse, el monto de la pensión no puede ser muy alto, así como tampoco la informalidad. Situaciones que en Colombia no ocurren.

Pero, además, si la expectativa de vida aumenta, es prácticamente imposible no pensar en aumentar la edad para pensionarse para darle sustentabilidad al modelo.

En educación. Santos desarrolló dos políticas emblema. De cero a Siempre, que consolidó la educación escolar, básica y media como gratuita en todo el país, y logró que 8 millones de niños y niñas estudiaran en los colegios oficiales. Pero aun queda trabajo por hacer en materia de infraestructura, alimentación y calidad.

Además del siempre difícil sindicato de maestros que paro más de cinco veces por quejas en los salarios, seguridad y atención en salud. Y el otro ícono durante su mandato fue ser pilo paga, un programa que causó polémica y con el que cerca de 40 mil jóvenes que no tenían recursos están estudiando hoy en las mejores universidades del país.

Pero durante su administración surgieron sombras en el manejo de Colciencias, el Icetex y el Sena. El próximo Gobierno deberá dejar la burocracia y las cuotas políticas para la dirección de las entidades del estado, y nombrar personas técnicas que garanticen transparencia.

Y, finalmente, salud. uno de los temas más delicados del país y que produce más indignación. El sistema hoy en general tiene una deuda de 7 billones de pesos. Los pacientes, la mayoría de ellos, están inconformes y durante el Gobierno Duque se decidirá si Medimás, la segunda EPS más grande del país y postexperimento de Cafésalud y Saludcoop, es finalmente intervenida o no.

El Gobierno redujo el precio de más de 2.000 medicamentos, incluyendo enfermedades como el cáncer, se promulgó la ley estatutaria que consideró que la salud era un derecho público fundamental esencial y sobre el cual nada puede ser negado, pero actualmente se discute si el modelo de intermediación es benéfico. Hay un fantasma de corrupción que levita por los corredores de los hospitales de casi todas las EPS y un sistema que no lo resiste todo y que debe afrontar la crisis humanitaria de Venezuela.

En conclusión, en temas sociales Santos pasó la prueba pero raspando, y aún hace falta un largo camino, tan largo como el de la muralla china, para poder acercarse a grupos de los que ya es parte, como la OCDE y mejorar potencialmente la calidad de los servicios públicos.