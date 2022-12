El llamado a Duque es que implemente con fidelidad los acuerdos: Clara López

Clara López Obregón, excandidata a la Vicepresidencia, hizo una lectura en Blu Radio de lo que será el Gobierno de Iván Duque, quien tomará posesión desde este martes.



“Vemos esa posesión del nuevo presidente con mucha expectativa, pero no exenta de preocupación, Colombia está en el transito de un conflicto armado hacia la paz, es en esa área gris que entra el nuevo presidente con promesas en campaña que le ponen palos en las ruedas al proceso de paz”, dijo.

Vera aquí: Carlos Antonio Lozada se queja porque no lo dejaron ingresar a la posesión de Duque



En ese mismo sentido, manifestó que el llamado a Duque es que “continúe y que implemente con fidelidad los acuerdos”.



“Que no se deje hablar tan en el oído por parte de su partido que parece tener una política algo diferente a la del primer mandatario”, expresó.



Para la exalcaldesa de Bogotá, la esperanza es que Duque “tenga la capacidad de sacar su propia política y no la del extremo radical de su partido”.

Publicidad