El mal oscuro y destructivo tiene los días contados en nuestro país: María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona asistió al parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, este 11 de septiembre, un mes después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

En el lugar, Tarazona expresó que quería resignificar el espacio y que este no fuera recordado únicamente como el parque donde atentaron contra Miguel Uribe.

Ella llegó acompañada de una de sus hijas y de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. Allí rezaron el rosario frente al altar que la comunidad del barrio Modelia había adornado.

“El mal, ese mal oscuro y destructivo, tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar, la paz, la verdadera, va a regresar y la decencia gobernará”, afirmó María Claudia Tarazona.

Al lugar también asistieron familiares y amigos de Miguel Uribe Turbay, así como algunas personas de la comunidad que se acercaron al parque.

“Acá, donde Miguel dio su último discurso, donde con su magia y su mística señaló el rumbo de Colombia; en el lugar donde por última vez en vida pensó en llegar a su casa para abrazarnos y decirnos que nos amaba; aquí mismo, donde amó a su hijo y pensó en él por última vez, aquí mismo le pido a los colombianos estar más unidos que nunca”, agregó Tarazona.

Publicidad

Cabe recordar que el atentado contra Miguel Uribe Turbay se presentó en el parque El Golfito el pasado 7 de junio de 2025. Uribe Turbay falleció el 11 de agosto.

