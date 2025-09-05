Las pruebas que vinculan a la red de alias 'Mosco' con el magnicidio de Miguel Uribe

El nombre de alias 'Mosco' se mantiene como el gran enigma detrás del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Aunque la Fiscalía ha identificado su rol como jefe de la organización criminal que ejecutó el atentado, su identidad aún no está confirmada.

Una de las hipótesis que se maneja en los círculos judiciales apunta a que 'Mosco' sería un exjefe del antiguo Bronx en Bogotá, un hombre que hace más de diez años controlaba el sicariato y el tráfico de drogas en ese sector, fue capturado en Ecuador y posteriormente absuelto en Colombia.

Esta línea investigativa cobró más fuerza luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que el crimen contra Miguel Uribe pudo haber sido una venganza por el desmantelamiento de esa olla cuando él era secretario de Gobierno, o bien un asesinato por encargo financiado con altas sumas de dinero.

El mandatario incluso dejó abierta la posibilidad de que ambas motivaciones confluyeran dentro de las mafias del centro del país.

Miguel Uribe Turbay descansará en paz en el Cementerio Central en Bogotá. Foto: AFP

De manera paralela, la Fiscalía indaga, otras tesis de la identidad y los posibles nexos de alias 'Mosco' con las disidencias de las Farc, mencionadas por autoridades como responsables del ataque.

El informe en poder del ente acusador describe que esta organización no solo ejecutaba sicariatos, sino que también mantenía una línea sólida de microtráfico urbano, con especial énfasis en la producción y venta de Tusi, una droga sintética de alto costo preparada en cocinas clandestinas.

Dentro de esa cadena, alias 'Harold' desempeñaba un rol fundamental: además de reclutar al menor de 15 años que finalmente ejecutó el atentado, se encargaba de cocinar y distribuir la sustancia.

El material probatorio incluye fotografías de integrantes de la organización portando armas cortas y largas, pistolas modificadas y fusiles, evidencia que confirma que el grupo también se dedicaba al comercio ilegal de armamento.

Estas imágenes, junto con los chats extraídos del teléfono de 'Harold', constituyen la columna vertebral del caso. En esas conversaciones, Barragán Ovalle dejó en evidencia su temor luego de que el menor que reclutó se convirtiera en el autor material del asesinato.

En mensajes enviados, reconoció que debía escapar para evitar ser capturado y mencionó un viaje al Caquetá, apenas 15 días después del atentado. Este lugar coincide con el sitio donde fue detenida alias 'Gabriela', señalada de tener apoyo logístico de las disidencias para ocultarse.

La Fiscalía sostiene que estas piezas de prueba refuerzan la hipótesis de que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue una acción orquestada desde una red criminal urbana, con ramificaciones en el narcotráfico, el tráfico de armas y posibles vínculos con grupos armados ilegales.