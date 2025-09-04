Juez de control de garantías envió a cárcel al séptimo imputado por magnicidio de Miguel Uribe

Harold Barragán Ovalle es señalado de escoger al adolescente que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, facilitar el acondicionamiento del arma de fuego utilizada en la acción sicarial y ocultar a Elder José Arteaga, uno de los principales articuladores del crimen.

Al inicio de esta diligencia, la defensa de Barragán solicitó dejar en libertad al imputado, argumentando que no había evidencia de que Barragán fuera el jefe del menor que disparó, sino un conocido relacionado con el tráfico de drogas.

Sin embargo, el juez de control de garantías aseguró que las pruebas halladas en el celular del implicado son contundentes para la legalidad de la medida de aseguramiento, debido a que estos chats, conversaciones y videollamadas demuestran que sí hubo una organización criminal que planificó el magnicidio.

En dichas conversaciones se fijaron los montos de dinero que recibiría el menor después del atentado, una planeación que fue dividida en fases y con roles definidos.

Harold Daniel Barragán Ovalle Foto: Fiscalía

Ahora, la Fiscalía tendrá que presentar en una nueva diligencia el escrito de acusación con el material probatorio en contra de alias 'Harol'.

El informe en poder del ente acusador revela que la organización estaba liderada por un hombre conocido como alias 'Mosco', señalado de controlar un amplio número de ollas de microtráfico en Bogotá, cuya identidad no ha sido revelada. Bajo su mando operaban nombres ya conocidos: Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', hoy procesado como cerebro logístico del crimen.