El mundo mira hacia Estados Unidos por un inminente ataque a Siria

cualquier acción sería una alerta para que no use esas armas nuevamente.

"No he tomado una decisión", dijo Obama a PBS NewsHour, para añadir que su equipo también estaba convencido que un "compromiso militar directo" de Estados Unidos en Siria "no ayudaría" a la actual situación.

En la visión de Obama, "aunque lo que ha ocurrido es trágico (...), he llegado a la conclusión de que un compromiso militar directo, participación en la guerra civil en Siria, no ayudaría a la situación en el terreno. Hemos sido cautelosos, aunque diplomáticamente hemos sido muy activos. Hemos proporcionado mucha ayuda humanitaria a personas desplazadas por la guerra".

"Lo que he dicho es que no he tomado aún una decisión, pero la norma internacional contra el uso de armas químicas tiene que ser mantenida. Y nadie discute, o casi nadie discute, que fueron utilizadas armas químicas en una gran escala en Siria contra poblaciones civiles", dijo el mandatario en la entrevista.

Obama dijo que su Gobierno llegó a la conclusión que el Gobierno del presidente Bashar al Assad estuvo por detrás del ataque contra civiles en un suburbio de Damasco en la semana pasada, que dejó centenas de muertos.

El mandatario dijo no creer que la oposición siria posea armas químicas, o que "la oposición pueda llevar adelante estos ataques. Concluí que el gobierno sirio, de hecho, realizó los ataques. Y si eso ha ocurrido, entonces deben haber consecuencias internacionales".

Sin embargo, dejó claro que eventuales operaciones militares serán de alcance limitado y no tendrán por objetivo alterar el equilibrio entre las fuerzas de Asad y los combatientes rebeldes, quienes se enfrentan en una sangrienta guerra desde hace dos años.

Al ser consultado sobre los objetivos estratégicos de eventuales ataques, Obama dijo que el gobierno sirio "recibirá una señal bastante fuerte de que es mejor que no lo hagan nuevamente".

Obama no mencionó a la ONU ni al Consejo de Seguridad en la entrevista, y apenas comentó que su gobierno "estaba consultando con nuestros aliados. Estamos consultando con la comunidad internacional" sobre los próximos pasos a dar.

"Queremos estar seguros que cuando un país rompe las normas internacionales sobre recursos como las armas químicas (...), debe ser responsabilizado", advirtió.

En tanto, el Congreso estadounidense exhortó el miércoles a Obama a revelar públicamente sus proyectos de ataques militares contra Siria, según una carta enviada por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.

"Es fundamental que envíe una explicación clara y sin ambigüedad sobre la manera en que una acción militar, que es un medio y no una política, permitirá alcanzar los objetivos estadounidenses y cómo se articula con su política global", escribió Boehner en una carta.

"Pido respetuosamente que defienda personalmente su plan, como comandante en jefe, frente a los estadounidenses y el Congreso", añadió. "¿Qué resultados espera obtener la administración"?, preguntó el legislador. "¿Su administración lanzará ataques en caso de que sean utilizadas armas químicas a pequeña escala?"

Más de 110 representantes de la Cámara (sobre 435), entre ellos 17 demócratas, firmaron el miércoles una carta común dirigida a Obama para reclamar la convocatoria al Congreso para autorizar formalmente los ataques contra Siria.

En teoría, la ley estadounidense requiere una autorización votada por el Congreso para todo despliegue durable de fuerzas en el extranjero, pero los presidentes siempre estimaron que como comandantes en jefe, disponían del poder constitucional de realizar operaciones militares sin el aval parlamentario.

Con AFP