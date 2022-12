El oro no se da a personajes polémicos: presidente de Cantabria a Uribe

Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, se refirió a la polémica generada por la visita del expresidente colombiano Álvaro Uribe y explicó que aunque se le va a otorgar una condecoración al ahora senador, no lo recibirá personalmente porque no comparte su postura frente al proceso de paz que se adelanta en Colombia.

“Yo aclaré a la gente que yo no tengo nada que ver con esta decisión de la UIMP, es una decisión autónoma que no depende del gobierno de Cantabria, yo lo que dije es que no se la hubiese dado porque considero que una medalla de oro se la deben otorgar a una persona que no genere ninguna polémica”, dijo Revilla.

El político español señaló que está enterado del proceso de paz en Colombia por lo que ha leído en diferentes diarios y aseguró que a diferencia de Uribe, él sí le apuesta a la paz en Colombia.

“He seguido el proceso de Colombia, fui víctima potencial de ETA siempre aposté por un proceso de paz en España (…) No le conozco de nada, lo que he leído sobre el proceso de paz donde le veo muy crítico sobre el proceso que lleva Colombia, creo que las medallas de oro tiene que ser a una persona que no origine polémica que sea más menos aceptadas por todo el mundo”, agregó.

“Esto es una comunidad autónoma dentro de España, el gobierno de Cantabria le atenderá pero yo soy incapaz de hacer un acto público y decir públicamente que no me parece la medalla, es coherencia personal, yo no pretendía nada personal”, concluyó.