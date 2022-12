El país sabrá quién es el lobo vestido de oveja: Leonidas Bustos

El exmagistrado de la Corte Constitucional Leonidas Bustos, salpicado por corrupción por su presunta implicación en el cartel de la toga, recusó a los representantes investigadores y aseguró que “el país sabrá quién es el lobo vestido de oveja”.



"He formulado recusación contra los representantes investigadores por cuenta que estimó que en este momento no existen garantías para la investigación de los hechos de corrupción que han sido señalados por el señor Luis Gustavo Moreno", enfatizó.



Explicó que las causales de recusación se contraen primero a que los representantes investigadores han dejado vencer, sin actuar, los términos procesales.



“Mi defensa y yo hemos solicitado en distintas oportunidades un gran número de pruebas de las cuales solo se ha evacuado un 25 %”, añadió.



Sin embargo, lamentó que el representante investigador Edward Rodríguez “salió a decir a los medios que ya están listas las decisiones para mostrarle los resultados al país”.



Finalmente, dijo que es una persecución contra la Corte y especialmente en contra suya.



