"Se levantó el paro armado, pero los combates siguen entre ELN y Clan del Golfo": alcalde de Sipí

El alcalde de Sipí, Chocó, Juan Rivas, dijo que el paro armado del ELN se levantó, pero que los combates entre el ELN y el clan del Golfo continúan en el municipio.

"La gente está saliendo de sus casas, pero todavía hay mucho miedo. La gente tiene miedo de salir de sus casas por la noche, porque todavía hay combates en la zona”, dijo Rivas en Mañanas Blu.

El alcalde añadió que el paro armado ha tenido un impacto devastador en el municipio, pues muchas personas han sido desplazadas de sus hogares, y muchas escuelas y negocios han sido cerrados.

"El paro armado también ha hecho que sea muy difícil conseguir alimentos y medicinas", indicó el funcionario.

Rivas dijo que el Gobierno debe hacer más para ayudar a Sipí a recuperarse del paro armado y que debe enviar más tropas para tratar de detener los combates, pero también para ayudar a los desplazados a regresar a sus hogares.

Desescarlar el lenguaje contra el ELN

El presidente Gustavo Petro ha generado controversia al hacer una afirmación sobre la necesidad de desescalar el lenguaje utilizado para referirse a la guerrilla del ELN. Durante la entrevista, el alcalde Rivas, expresó su preocupación acerca de estas decisiones y compartió sus reflexiones sobre la situación en su región.

"Son cosas que preocupan bastante porque uno ya empieza a escuchar comentarios de parte y parte. Estamos en un territorio donde el orden público es bastante alterado y preocupante. Uno hasta se cuida en muchas cosas y trata más bien a veces de no comentar o de no hablar, o no opinar, digamos así. Todas son cosas delicadas a la misma vez", expresó el alcalde Rivas.

La instrucción del presidente Petro busca crear un clima efectivo y propicio para la negociación de paz con el ELN. Sin embargo, las reacciones a esta afirmación han sido mixtas. Algunos consideran que desescalar el lenguaje puede ser un paso importante para fomentar el diálogo y la reconciliación, mientras que otros creen que se trata de una medida que podría minimizar la gravedad de los actos perpetrados por la guerrilla.

El alcalde Rivas destacó la importancia de la movilidad y el acceso a alimentos en su municipio, resaltando las preocupaciones existentes incluso después de que el paro armado del ELN finalizara oficialmente.

"Nos alegramos de que la gente pueda movilizarse nuevamente por el territorio, pero seguimos viendo la presencia de actores armados. Aunque el paro armado haya sido levantado, los combates entre los grupos en conflicto persisten en algunos puntos del municipio", explicó el alcalde.