El perfil ‘fake’ del fiscal Barbosa que puso a trinar al presidente Gustavo Petro

La publicación del presidente Petro estuvo aproximadamente una hora y luego fue editada por el mandatario, esta vez sin el trino de la cuenta falsa.

“El desespero por la alternancia democrática en la fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de los países del mundo, la donación a un partido político por parte de una organización de trabajadores, que este señor quiere volver gasto de campaña porque una norma dice que si se excede el gasto de campaña se retira el presidente de la república de su cargo”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

La publicación original del presidente Petro alcanzó a tener miles de comentario y reposteos, incluso de la misma cuenta falsa del fiscal general que cambio su descripción luego de ser replicada por el presidente de la República.

Perfil falso Foto: X @FGFBarbosa

Lo que llama la atención es que esta cuenta fue creada en 2019 pero sin embargo en estas últimas semanas ha alcanzado relevancia en su actividad y aparición en la red social X.

La red social de Elon Musk tiene severas restricciones frente a los bots y perfiles falsos.

“No puedes usurpar la identidad de otras personas, grupos u organizaciones, ni utilizar una identidad falsa con el fin de engañar a otras personas. Queremos que X sea un lugar donde las personas puedan encontrar voces auténticas. Si bien no tienes la obligación de mostrar tu nombre o imagen real en tu perfil, tu cuenta no puede usar información de perfil falsa para representarse a sí misma como una persona o una entidad que no tiene afiliación con el propietario de la cuenta, de manera tal que pudiera engañar a otras personas que usan X”, advierte la red social.

Sin embargo, para que se eliminen o bloqueen este tipo de perfiles deben ser denunciados, la cuenta del falso fiscal Barbosa ya fue reportada. Aunque, la falsa cuenta tiene seguidores como el expresidente Álvaro Uribe, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y el columnista e influencia Daniel Samper.

Este tipo de publicaciones falsas, que hacen caer hasta al presidente de la República, se da en un delicado momento político en Colombia luego que el pasado viernes el presidente Petro denunció una supuesta "ruptura institucional" para sacarlo del poder y volvió a acusar a la Fiscalía de querer investigarlo, por lo que pidió la movilización popular en su apoyo.

El mandatario señaló que "hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la república", según un extenso mensaje publicado en la red social X.

"Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia", dijo el mandatario.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio de un fuerte enfrentamiento político con el fiscal general, Francisco Barbosa, en el que frecuentemente se acusan mutuamente de violar la ley.

La disputa tiene un trasfondo ideológico porque a Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque, sus críticos lo acusan de poner la Fiscalía al servicio de intereses políticos para perseguir a personas afines al Gobierno mientras se hace la vista gorda con casos que involucran a políticos de derecha.

De otro lado hay quienes consideran que Petro, que en agosto cumplirá dos años en el poder, busca interferir en la independencia del Poder Judicial ya que su propio hijo, el primogénito Nicolás Petro Burgos, está investigado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que salpican su campaña presidencial.