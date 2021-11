El Pibe Valderrama le salvó el puesto a Alberto Linero en BLU Radio

Este martes en Mañanas BLU se dio un debate junto al Pibe Valderra sobre James Rodríguez y Falcao, y su futuro en la Selección Colombia. Además el jugador habló sobre su nuevo corte de cabello y la expectativa que tienen sus seguidores con este nuevo look.

Sin embargo hubo un hecho que llamó la atención durante la entrevista donde el Padre Linero aseguró que el haber conseguido la entrevista con el 'Mono', como también se le conoce al jugador, le ayudó a salvar su puesto de trabajo en BLU Radio.

"Néstor, usted me retó al aire y me dijo que mi trabajo dependía de que yo le mostrara que los samarios somos unidos y que hay un personaje al que quiero mucho que se llama 'El Pibe' Valderrama. (...) Cómo no voy a conseguir al mono yo, bastante fútbol que hemos jugado y dominó que hemos jugado", aseguró el Padre Linero, asegurando que ya son varios años de amistad entre los dos.

