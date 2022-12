El ‘plan B’ de Claudia López para que se cumpla la Consulta Anticorrupción

La exsenadora Claudia López, promotora de la Consulta Anticorrupción celebrada este domingo y que no tuvo validez al no llegar al mínimo de sufragios exigidos, dijo que presentará el próximo martes al presidente Iván Duque y al Congreso una propuesta legislativa que incluya los "siete mandatos" sometidos a votación.

"Invito a la ciudadanía a que el martes a las 11:00 a.m. nos acompañe a radicar ante el presidente Iván Duque y al Congreso las normas que den cumplimiento a los siete mandatos de la consulta anticorrupción", dijo López, quien consideró que el resultado de este domingo es una victoria.

Publicidad

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que organiza las jornadas de votación en Colombia, la Consulta Anticorrupción obtuvo un poco más de 11,6 millones de votos y no alcanzó los 12,1 millones de papeletas, un tercio del censo electoral, fijadas como umbral para tener validez.

López le dio al electorado "mil y mil gracias" porque según ella los votos obtenidos en la consulta significan un "paso histórico" del país para "derrotar la corrupción".

Añadió que el Congreso y el Gobierno de Duque, quien también ha apoyado la consulta, deben tener claro que "todos los colombianos estarán vigilantes para que cumplan y aprueben los mandatos anticorrupción sin cambiarles ni una coma".

La consulta anticorrupción tenía siete preguntas, cada una de las cuales contó con las opciones "sí" o "no" y todas ellas fueron aprobadas con una abrumadora mayoría, pese a que la consulta en su conjunto no tiene validez por no conseguir superar el umbral de apoyo necesario.

Publicidad

La exsenadora López agregó que "hoy Colombia ha dado un paso histórico con el único incentivo de su conciencia. Hoy estrenamos la Constitución del 91 y demostramos que el voto libre sí puede derrotar la corrupción".

Aseguró, igualmente, que después de la Consulta Anticorrupción el país "sabe cómo es votar y tener unas elecciones limpias y en paz. No se presentó ni un solo hecho de compra de votos ni de corrupción. Estaremos muy pendientes del mandato que eligió el pueblo", puntualizó la exsenadora.

Publicidad

El mecanismo de consultas está incluido en la Constitución de 1991 pero es la primera vez que se recurre a él.