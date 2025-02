El plan de ‘Papá Pitufo’ para matar a Claudia Gaviria: tenían control de puerto de Buenaventura

Andrés Idárraga, secretario de la Transparencia de la Presidencia, publicó un total de cuatro audios de conversaciones de Diego Marín alias ‘Papá Pitufo’, refiriéndose a Claudia Gaviria, que fue funcionaria de la Dian, jefe de aduanas varios años y que participó de todas las redadas y luchas contra el contrabando durante la administración de Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian de 2010 a 2014.

“Un atentado, pero ese atentado que le hicieron en Buenaventura, cuando hizo eso, fue falso. ¿Quién va a hacer un atentado en una isla? ¿Usted sabe que donde está la Dian es una isla? En Buenaventura , ¿vos conocés, Buenaventura? Eso no lo hace nadie. Van y se paran en el puente de comercio y ahí no pasa nadie. Paran los policías y ahí no pasa nadie. Cogen el que sea. Pasó un hijo de puta y tal, tal, hizo dos tiros. Ella intervino la Dian de Buenaventura. Yo sé quién pagó para eso, es un malparido de carga. Pasaron y tal, tal, tal. Estaba con el administrador que era un capitán”, señaló alias ‘Papá Pitufo’ en uno de esos audios.

Lo que está contando Diego Marín, es un atentado que hicieron en Buenaventura, con el argumento de que Claudia Gaviria tenía represados al menos 350 contenedores en Buenaventura. Ella, en su momento, incluso le contó al país, se denunció desde la Dian y esa era toda la persecución para matarla. Un segundo audio también de ‘Papá Pitufo’ lo publica Andrés Idárraga contando la historia contra Claudia Gaviria.

“Que la cojan en carretera, se la roben y la maten, pero de resto allá ellos... Pasaron, tal, tal, tal. Y eso que era un atentado. Eso no era un atentado”, se escucha a Marín, a quien alguien responde: “¿Y eso fue después de la guerra con usted?”, a lo que Marín responde: “No, es que no fue conmigo. Escúchame que no fue conmigo. Fue porque ella bloqueó un contenedor, un barco completo. Ella cogió un barco con 2.000 y pico contenedores y lo bloqueó. Ahí tenía yo dieciocho. Otros más los tenía, otros menos. Pero cayó todo el mundo”, indicó ‘Papá Pitufo’.

Hay un tercer audio publicado por el secretario de la Transparencia en el que se escucha a Marín refiriéndose a cuál era el mecanismo, su manera de comprar a los funcionarios en el puerto de Buenaventura. El último, el cuarto audio, tiene que ver con Marín refiriéndose a colaboraciones económicas de quienes trabajaban con Gaviria, contando que básicamente que la mano de su red, de su banda de contrabando, untaba, tocaba y manejaba todo en esos puertos y aduanas.