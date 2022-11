El presidente Duque no sabía: Marta Lucía Ramírez sobre caso de su hermano

En entrevista con el diario El Tiempo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio a conocer las razones por las cuales decidió no contarle al presidente Iván Duque ni a la opinión pública lo que ella denomina una “tragedia en la vida de su familia”.

Marta Lucía Ramírez habló con María Isabel Rueda y afirmó que el presidente Duque no tenía conocimiento de la difícil situación familiar que atravesó junto a su familia por causa de un delito que su hermano cometió hace 23 años.

La vicepresidenta afirmó que Noemí Sanín, el expresidente Andrés Pastrana y el expresidente Álvaro Uribe, con quienes trabajó en el pasado, sí tenían conocimiento de esa situación familiar y explicó la razón por la cuál no le comentó al presidente Duque lo que ocurría.

“Con él la relación surgió de una manera inversa que con los expresidentes con los que trabajé. Él no me nombró ni me ofreció un cargo. Los dos desarrollamos una relación derivada de una coalición política para ganar juntos la Presidencia de Colombia contra el populismo y pensé que durante estos años construiríamos una relación de amistad, dentro de la cual, de todas maneras, iba a compartir este doloroso episodio de mi vida con él”, dijo la vicepresidenta a El Tiempo.

Ramírez señaló que esto solo lo compartió con pocas personas para proteger a su familia en lugar de hacer sufrir a los suyos poniendo por encima su vocación política.

Insistió en que detrás de este secreto que salió a la luz hay una campaña orquestada de difamación para acabar con su honra y reputación y que eso es lo mismo que intentan hacer con el presidente Iván Duque.

