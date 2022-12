El presidente Juan Manuel Santos lanzó duras críticas a la oposición

Durante la clausura del XX Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria en Manizales, el presidente Juan Manuel Santos consideró un extremismo que la oposición haya acudido ante tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para hacer acusaciones y presentarse como perseguidos políticos.

"El nuevo director del liberalismo, en lo que fue interpretado como un calentamiento de su jefatura de debate para las próximas elecciones, se estrenó disparando en todas las direcciones. ¡No dejó títere con cabeza! A renglón seguido pidió dejar atrás la polarización y remató diciendo que a este servidor le han hecho una oposición inmisericorde. Ciertamente, como diría el propio Gaviria", dijo en referencia al expresidente.

Señaló que dichas acusaciones han sido rechazadas por "absurdas y fantasiosas".

"Me han dicho fariano, hasta me pusieron un alias, me acusaron de haber financiado mis campañas con plata del narcotráfico, con coimas de Odebrecht, con plata de los Comba y con plata venezolana", recriminó.

Agregó que es un “insulto” decir que el Gobierno persigue a la oposición a través de los jueces.

"Nunca he perseguido a ningún crítico ni opositor. A nadie. Solo a los bandidos", concluyó.

